В ночь с 16 на 17 апреля погода способствовала накоплению примесей
Погода в Липецке
Строительство новой школы в Липецке уперлось в Минобороны
Общество
Больше 10 улиц Липецка остались без горячей воды
Общество
Центральные улицы города будут перекрыты на время эстафеты ЛГТУ
Общество
Обнародовано видео задержания наркокурьеров с метадоном и гашишем
Происшествия
Собачья площадка в Нижнем парке или сквер у пруда «Кирпичка»?
Общество
Дело об организации убийств двух москвичей из-за квартир рассматривают присяжные в Липецке
Происшествия
41-летняя сотрудница организации по оказанию услуг передала данные о мужчине знакомой
Происшествия
Липецкая вечЁрка: отдала мошенникам 15 миллионов, спасение из огня и продление отопительного сезона
Общество
Двое липчан перешли по ссылкам и лишились денег
Происшествия
После погони за автомобилем пассажир набросился на сотрудника ДПС с кулаками
Происшествия
Читать все
Полы моют раз в год на Пасху, а штрафы платят из карманов жильцов
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пришла с маникюра, выпила рюмку и пырнула мужа ножом: дело об убийстве ушло в суд
Происшествия
41-летний мужчина сел на два года за стрельбу в мотоциклиста
Общество
В Липецкой области до +11
Погода в Липецке
Дело об организации убийств двух москвичей из-за квартир рассматривают присяжные в Липецке
Происшествия
Почти миллион от пенсионерки поступил жителю Набережных Челнов — деньги придётся вернуть с процентами
Происшествия
Главный тренер считает, что «Металлург» не заслуживал поражения в Рязани
Спорт
Накануне битвы с лидером «Металлург» получил болезненный щелчок по носу
Спорт
Найденное в лесополосе тело может принадлежать пропавшему в феврале липчанину
Происшествия
Читать все
41-летний мужчина сел на два года за стрельбу в мотоциклиста

По резонансному делу вынесен приговор.

Чаплыгинский районный суд Липецкой области приговорил к двум годам колонии общего режима 41-летнего жителя поселка Лев-Толстой за стрельбу в мотоциклиста. Мужчину осудили по части второй статьи 213 УК РФ за хулиганство с применением насилия с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Речь идет о резонансных событиях 11 июля 2025 года на улице Коммунистической поселка Лев-Толстой. Стрелявший был раздосадован громким звуком мотора двигающегося мотоцикла и из пневматической винтовки, которую достал из багажника машины, выстрелил в 26-летнего водителя. Мотоциклист получил сквозное ранение правого предплечья. Свой поступок стрелявший потом объяснил тем, что мотоциклист мешал его отдыху.

«По заключению судмедэкспертизы, здоровью мотоциклиста был причинён лёгкий вред», — добавили в пресс-службе областной прокуратуры. 
Ваш тренер
23 минуты назад
Я за водилу, эти перделки надоели всем по ночам.
Бабушка Ненила
59 минут назад
Сквозное ранение правого предплечья - это по заключению судмедэкспертизы лёгкий вред? А что тогда хотя бы вред средней тяжести? Сквозное ранение головы?
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
