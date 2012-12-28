Липецкая вечЁрка: отдала мошенникам 15 миллионов, спасение из огня и продление отопительного сезона
Дело об организации убийств двух москвичей из-за квартир рассматривают присяжные в Липецке
Почти миллион от пенсионерки поступил жителю Набережных Челнов — деньги придётся вернуть с процентами
Общество
643
сегодня, 17:55
2
41-летний мужчина сел на два года за стрельбу в мотоциклиста
По резонансному делу вынесен приговор.
Речь идет о резонансных событиях 11 июля 2025 года на улице Коммунистической поселка Лев-Толстой. Стрелявший был раздосадован громким звуком мотора двигающегося мотоцикла и из пневматической винтовки, которую достал из багажника машины, выстрелил в 26-летнего водителя. Мотоциклист получил сквозное ранение правого предплечья. Свой поступок стрелявший потом объяснил тем, что мотоциклист мешал его отдыху.
«По заключению судмедэкспертизы, здоровью мотоциклиста был причинён лёгкий вред», — добавили в пресс-службе областной прокуратуры.
1
0
2
1
4
Комментарии (6)