Накануне битвы с лидером «Металлург» получил болезненный щелчок по носу

В Рязани не выручил даже гол, посвященный любимой жене.

«Металлург» потерпел первое поражение в сезоне, а для главного тренера Сергея Хрипункова это первый проигрыш в профессиональной карьере. В матче 4-го тура в Рязани «сталевары» вроде бы бодро начали, открыли счёт, но в итоге всё обернулось против них, итоговый счёт – 1:2.

Хрипунков уже установил рекорд, в четвертый раз подряд (!) на старте сезона выпустив один и тот же состав. Правда, затем наставник вспомнил о своей концепции «верить во всех футболистов команды» и вышло так, что в концовке, когда нужно было спасать игру, оказались заменены все лидеры…

DSC_9108.JPG

Самым активный у нас вновь был Даниил Григорьев

В первом тайме «Металлург» мог оторваться на два, а то и на три мяча. Уже в дебюте мяч метался между рязанским вратарём и Владиславом Агалаковым, но в итоге не очутился в воротах. А на 12-й минуте Даниил Григорьев исполнил штрафной, защитник Максим Веденеев пытался сделать скидку головой, но вышло ещё лучше – мяч полетел в ворота и лишь в невероятном броске голкипер Николай Жужнев кулаком перевёл его в перекладину.

DSC_9314.JPG

Вратарь у рязанцев - один из лучших в лиге по числу сейвов

Правда, забить удалось только на исходе первого тайма. Активного Григорьева толкнули в спину в штрафной и судья указал на 11-метровую отметку. Обладатель Кубка России-2018 Алексей Скворцов забил свой второй гол в сезоне, оба – с пенальти. После чего в своём излюбленном стиле немного поговорил с вратарём, участливо спросив того, угадывал ли он направление удара. На Жужнева диалог вкупе с пропущенным голом произвели неизгладимое впечатление настолько, что пока липчане праздновали, он громко и яростно выкрикивал в досаде самые площадные слова (из видео ниже мы их убрали). А Скворцов посвятил гол супруге Анне, с которой они вместе уже более десяти лет.



Казалось – жизнь прекрасна, гол забит, игра под контролем и полдела сделано. Но «Металлург» получил «обратку» ещё в первом тайме. Видимо, рано липчане мысленно «ушли» в раздевалку. На 2-й компенсированной минуте рязанцы организовали перехват на нашей половине поля, быструю атаку… Пас у хавбека Максима Мушутина заведомо был непроходным, так как направлялся в зону, где находились два защитника «Металлурга», но Веденеев сделал неловкое движение и … срезал снаряд в свои ворота.

DSC_9307.JPG

На 50-й минуте желтую карточку у липчан получил Дмитрий Савин – в принципе, мало что значащий эпизод, но на эту игру он оказал большое влияние. Потому что главный тренер «Металлурга» решил заменить одного из самых быстрых и техничных игроков команды «от греха подальше», ведь второй «горчичник» привёл бы к удалению. Справедливости ради, Савин не показал своей лучшей игры, но был очень недоволен заменой.

DSC_9134.JPG

Дмитрий Савин

DSC_9312.JPG

В концовке наши лидеры помочь команде уже не могли

С уходом Дмитрия атак у «Металлурга» стало меньше и вообще ближе к концовке матча начало казаться, что встреча, скорее всего, принесёт ничью. Но на 70-й минуте «Рязань» неожиданно забила: липчане поочерёдно накрывали атакующих игроков хозяев, а вот вышедший на замену игрок-блогер Артём Нтумба не успел. В итоге хавбек Артём Боровицкий получил возможность пробить аккурат с линии штрафной и, что называется, попал. Закрытый своими и чужими футболистами вратарь Никита Яворский не среагировал на удар в «шестёрку» – 2:1…

«Металлург» мог спасти матч. А при определённом везении даже выиграть, но… На 76-й минуте Вильдан Ермилов подал угловой, защитник Шота Чихрадзе взмыл вверх выше всех и пробил головой с силой отбойного молотка, однако мяч пулей пронесся над перекладиной.

DSC_9270.JPG

Шота Чихрадзе

Спустя 3 минуты в профессиональном футболе дебютировал 18-летний воспитанник липецкого футбола Матвей Ивашов – картины не испортил и даже мог забить, причём дважды. Но один его удар накрыл Жужнев, а уже в компенсированное время юноше просто не хватило хладнокровия: имея возможность остановить мяч и «расстрелять» ворота в упор, он решил бить в одно касание, но вышло нечто среднее между ударом и срезкой….

DSC_9288.JPG

Матвей Ивашов заменил самого капитана команды Дмитрия Пахомова

По всем статистическим параметрам липчане обязаны были выигрывать, нанеся 10 ударов по чужим воротам (4 в створ) против 5 ударов (2 в створ) у «Рязани», создав 9 голевых моментов против 2-х. Статистика угловых вообще: 5 – 0 в пользу «Металлурга». Но так бывает в футболе: побеждает не всегда тот, кто играет лучше. Обидно, досадно…

DSC_9300.JPG

Чем ближе была концовка матча, тем серьезнее становились "травмы" у игроков "Рязани"

4 матча, 7 очков – с этими показателями «Металлург» делит 4-6-е места в турнирной таблице. А вот следующий соперник весьма серьёзен – лидер турнира «Волна» из Нижегородской области, которая в стартовых матчах добилась максимальных 4-х побед. Вот это и будет проверка нашей команды на прочность по самому большому счёту. Матч состоится на Центральном стадионе «Металлург» в субботу, 25 апреля, начало в 14:00.

DSC_9042.JPG

В некогда футбольной Рязани на игру пришли меньше 500 болельщиков, при этом чуть ли не половина... приехали из Липецка. У нас, к счастью, на футбол ходит в несколько раз больше народу

ФК «Рязань» — «Металлург» – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Ал-й Скворцов, 43, с пен. 1:1 – Веденеев, 45, автогол. 2:1 – Боровицкий, 72.

ФК «Рязань»: 13. Жужнев. 15. Петрухин (к). 76. Прокуроров. 44. Шишков (24. А.Головня, 46). 82. Цесь. 8. Боровицкий. 21. Арт.Котов (77. Юртаев, 76). 25. Д.Хохлов (18. А.Барков, 61). 87. Е.Евгеньев. 58. М.Мишутин. 9. Мартынюк (88. Сатаров, 86).
«Металлург»: 1. Яворский. 24. Чихрадзе. 37. Веденеев. 5. Ермилов. 29. Бадртдинов. 8. Д.Пахомов (к) (27. Ивашов, 79). 28. Кононенко (14. Черняков, 79). 13. Дан.Григорьев. 23. Агалаков (20. Нтумба, 69). 88. Савин (31. Подзолков, 55). 92. Ал-й Скворцов (7. Д.Сёмин, 69).

Предупреждения: Шишков, 11. Савин, 50. Юртаев, 90+1.

Судьи Е.Куракин (Сыктывкар), М.Ушаков, П.Шестаков (оба — Москва). Инспектор И.Минц (Нижний Новгород).

Рязань. «Рязань Арена». 487 зрителей.
Комментарии (1)

Фанат репа
19 минут назад
Ну что... Вроде есть ребята.. Местами не плохо..по игре в Рязане нет взаимодействия в защите. Второй гол вратаря. Не уверен.. Сиди дома....глав тренер поплыл с заменами.... Да...убрали профи.. Машнин. Кукин... Лизнев.. Ну ну
