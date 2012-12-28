Дело об организации убийств двух москвичей из-за квартир рассматривают присяжные в Липецке
Дело об организации убийств двух москвичей из-за квартир рассматривают присяжные в Липецке
сегодня, 18:18
Накануне битвы с лидером «Металлург» получил болезненный щелчок по носу
В Рязани не выручил даже гол, посвященный любимой жене.
Хрипунков уже установил рекорд, в четвертый раз подряд (!) на старте сезона выпустив один и тот же состав. Правда, затем наставник вспомнил о своей концепции «верить во всех футболистов команды» и вышло так, что в концовке, когда нужно было спасать игру, оказались заменены все лидеры…
Самым активный у нас вновь был Даниил Григорьев
В первом тайме «Металлург» мог оторваться на два, а то и на три мяча. Уже в дебюте мяч метался между рязанским вратарём и Владиславом Агалаковым, но в итоге не очутился в воротах. А на 12-й минуте Даниил Григорьев исполнил штрафной, защитник Максим Веденеев пытался сделать скидку головой, но вышло ещё лучше – мяч полетел в ворота и лишь в невероятном броске голкипер Николай Жужнев кулаком перевёл его в перекладину.
Вратарь у рязанцев - один из лучших в лиге по числу сейвов
Правда, забить удалось только на исходе первого тайма. Активного Григорьева толкнули в спину в штрафной и судья указал на 11-метровую отметку. Обладатель Кубка России-2018 Алексей Скворцов забил свой второй гол в сезоне, оба – с пенальти. После чего в своём излюбленном стиле немного поговорил с вратарём, участливо спросив того, угадывал ли он направление удара. На Жужнева диалог вкупе с пропущенным голом произвели неизгладимое впечатление настолько, что пока липчане праздновали, он громко и яростно выкрикивал в досаде самые площадные слова (из видео ниже мы их убрали). А Скворцов посвятил гол супруге Анне, с которой они вместе уже более десяти лет.
Казалось – жизнь прекрасна, гол забит, игра под контролем и полдела сделано. Но «Металлург» получил «обратку» ещё в первом тайме. Видимо, рано липчане мысленно «ушли» в раздевалку. На 2-й компенсированной минуте рязанцы организовали перехват на нашей половине поля, быструю атаку… Пас у хавбека Максима Мушутина заведомо был непроходным, так как направлялся в зону, где находились два защитника «Металлурга», но Веденеев сделал неловкое движение и … срезал снаряд в свои ворота.
На 50-й минуте желтую карточку у липчан получил Дмитрий Савин – в принципе, мало что значащий эпизод, но на эту игру он оказал большое влияние. Потому что главный тренер «Металлурга» решил заменить одного из самых быстрых и техничных игроков команды «от греха подальше», ведь второй «горчичник» привёл бы к удалению. Справедливости ради, Савин не показал своей лучшей игры, но был очень недоволен заменой.
Дмитрий Савин
В концовке наши лидеры помочь команде уже не могли
С уходом Дмитрия атак у «Металлурга» стало меньше и вообще ближе к концовке матча начало казаться, что встреча, скорее всего, принесёт ничью. Но на 70-й минуте «Рязань» неожиданно забила: липчане поочерёдно накрывали атакующих игроков хозяев, а вот вышедший на замену игрок-блогер Артём Нтумба не успел. В итоге хавбек Артём Боровицкий получил возможность пробить аккурат с линии штрафной и, что называется, попал. Закрытый своими и чужими футболистами вратарь Никита Яворский не среагировал на удар в «шестёрку» – 2:1…
«Металлург» мог спасти матч. А при определённом везении даже выиграть, но… На 76-й минуте Вильдан Ермилов подал угловой, защитник Шота Чихрадзе взмыл вверх выше всех и пробил головой с силой отбойного молотка, однако мяч пулей пронесся над перекладиной.
Шота Чихрадзе
Спустя 3 минуты в профессиональном футболе дебютировал 18-летний воспитанник липецкого футбола Матвей Ивашов – картины не испортил и даже мог забить, причём дважды. Но один его удар накрыл Жужнев, а уже в компенсированное время юноше просто не хватило хладнокровия: имея возможность остановить мяч и «расстрелять» ворота в упор, он решил бить в одно касание, но вышло нечто среднее между ударом и срезкой….
Матвей Ивашов заменил самого капитана команды Дмитрия Пахомова
По всем статистическим параметрам липчане обязаны были выигрывать, нанеся 10 ударов по чужим воротам (4 в створ) против 5 ударов (2 в створ) у «Рязани», создав 9 голевых моментов против 2-х. Статистика угловых вообще: 5 – 0 в пользу «Металлурга». Но так бывает в футболе: побеждает не всегда тот, кто играет лучше. Обидно, досадно…
Чем ближе была концовка матча, тем серьезнее становились "травмы" у игроков "Рязани"
4 матча, 7 очков – с этими показателями «Металлург» делит 4-6-е места в турнирной таблице. А вот следующий соперник весьма серьёзен – лидер турнира «Волна» из Нижегородской области, которая в стартовых матчах добилась максимальных 4-х побед. Вот это и будет проверка нашей команды на прочность по самому большому счёту. Матч состоится на Центральном стадионе «Металлург» в субботу, 25 апреля, начало в 14:00.
В некогда футбольной Рязани на игру пришли меньше 500 болельщиков, при этом чуть ли не половина... приехали из Липецка. У нас, к счастью, на футбол ходит в несколько раз больше народу
ФК «Рязань» — «Металлург» – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Ал-й Скворцов, 43, с пен. 1:1 – Веденеев, 45, автогол. 2:1 – Боровицкий, 72.
«Металлург»: 1. Яворский. 24. Чихрадзе. 37. Веденеев. 5. Ермилов. 29. Бадртдинов. 8. Д.Пахомов (к) (27. Ивашов, 79). 28. Кононенко (14. Черняков, 79). 13. Дан.Григорьев. 23. Агалаков (20. Нтумба, 69). 88. Савин (31. Подзолков, 55). 92. Ал-й Скворцов (7. Д.Сёмин, 69).
Предупреждения: Шишков, 11. Савин, 50. Юртаев, 90+1.
Судьи Е.Куракин (Сыктывкар), М.Ушаков, П.Шестаков (оба — Москва). Инспектор И.Минц (Нижний Новгород).
Рязань. «Рязань Арена». 487 зрителей.
