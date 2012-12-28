Липецкая вечЁрка: жуткое ДТП, выдуманный «маньяк» и гангрена

Сегодня, 21 января, в аварии на трассе «Дон» погибли два человека, ориентировку на «маньяка» прокомментировали в полиции, и врачи рассказали, как спасли пациента от гангрены.