Общество
280
42 минуты назад

Липецкая вечЁрка: жуткое ДТП, выдуманный «маньяк» и гангрена

Сегодня, 21 января, в аварии на трассе «Дон» погибли два человека, ориентировку на «маньяка» прокомментировали в полиции, и врачи рассказали, как спасли пациента от гангрены.

Утром на 346-м километре альтернативного участка трассы «Дон» лоб в лоб столкнулись автомобиль «Шкода» и грузовик «КамАЗ». В аварии погиб 66-летний водитель иномарки и его пассажирка, которую до сих пор не опознали.

«Безопасную дорогу с разделением встречных потоков построили, но сделали платной. Народ не от хорошей жизни ездит по альтернативной, где гибнет на порядок больше людей по сравнению с платной. Ау, государство! Что вам важнее: собрать денег или сохранить человеческие жизни?» — написал Савелий.

За прошлые сутки в ДТП пострадали два человека. Травму головы и рассечение брови получила пассажирка автобуса №323. В мэрии сегодня рассказали, что автобус подрезал водитель легкового автомобиля.

Вчера по липецким чатам разошлась ориентировка на мужчину с пометкой «Внимание, разыскивается преступник! Преследует и нападает на женщин и детей в лифтах и подъездах».



Выяснилось, что полицейские ее не распространяли, но они нашли мужчину с фотографии. Ничего предосудительного за ним не числится. Горожанин был в шоке, когда узнал, что его разыскивают как опасного преступника.

Полицейские начали поиски того, кто расклеил самодельные ориентировки по подъездам. Добавив, если все же объявятся пострадавшие от действий мужчины, пусть обратятся к ним.

«В чаты эти тоже надо ввести ответственность за оговор, а то языки свои развязали там пустобрехи», — считает Шапокляк.

«Это бывшая меня разыскивает», — уверен Металлург.

«Это дело рук коллекторов. В других регионах они уже лет 15 так поступают с должниками», — считает Сто пудов.

Врачи областной клинической больницы спасли 69-летнего больного с редким смертельно опасным заболеванием — Гангреной Фурнье. Борьба за его жизнь продолжалась больше месяца.

Гангрена Фурнье — быстро прогрессирующая гангрена мошонки и промежности, которую вызывают на травмированных тканях различные бактерии — стафилококковые, стрептококковые, энтеробактерии, анаэробные. В результате возникает некроз. Заболевание характеризуется молниеносным течением и разрушением тканей, летальность от него достигает 30-40%. 

Пациента прооперировали, выверенная стратегия антибактериальной терапии позволила спасти ему жизнь. Но впереди ещё длинный путь реабилитации, кожной пластики, которой занимаются специалисты ожогового центра Липецка.

«Методика спасения и реабилитации таких пациентов отработана и с успехом функционирует», — отметила региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.

И еще про врачей, но не спасителей, а фальсификаторов. Психиатра-нарколога Чаплыгинской районной больницы и одновременно местного депутата осудили за два служебных подлога и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

В феврале 2023 года врач выдала мужчине, который стоял на учете в связи с алкогольной зависимостью, заключение о том, что тот здоров. Благодаря этому он получил водительские права. Но, узнав о проверке прокуратуры, врач подделала медкарту, добавив туда ложные сведения о том, что после осмотра мужчина был снят с диспансерного наблюдения.

Дело расследовал следственный комитет.

В ночь с пятницы на субботу в Липецкой области прогнозируют до -25 градусов. При этом днём температура будет вполне комфортной — около 15 градусов мороза.

Пока же липчан ждет обычная зимняя погода. Завтра, по прогнозам синоптиков, от -9 до -11 градусов.
