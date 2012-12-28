Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
В Липецкой области ожидается минус 25 градусов
Сильные морозы ударят в ночь с пятницы на субботу.
Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Гончарова, до субботы морозы будут усиливаться, но температура будет понижаться медленно.
В ночь с пятницы на субботу в Липецкой области прогнозируют до минус 25 градусов. А вот днём температура будет вполне комфортной — около 15 градусов мороза. Ветер — слабый.
