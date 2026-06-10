Жителей поселка под Липецком поставили перед фактом: сносите заборы или платите

Ставший владельцем участка земли с инженерными коммуникациями вдоль дороги в Ясной Поляне «ипэшник» Акоб Мартиросян разделил его на части и потребовал от собственников коттеджей выкупить их по 1000 рублей за квадратный метр.

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В коттеджном поселке Ясная Поляна по утрам поют соловьи. Именно за этим, за покоем и безмятежностью, сюда приехали те, кто 15 лет назад продал квартиры в Липецке и купил коттеджи у компании «Риэлторский центр «Строй-Град» депутата Николая Орлова. Здесь даже заборы у всех одной высоты — яснополянцы договорились жить миром, по-соседски. Идиллия рухнула в мае, когда жители нечетной стороны улицы Орловской достали из почтовых ящиков «черные метки».Хозяйка дома №25 по улице Орловской Наталья Чугунова увидела пачку бумаг под шапкой «претензия» от некоего Акоба Мартиросяна. Тот требовал или устранить препятствия на его участке, расположенным между коттеджем Натальи и дорогой, или добровольно выкупить землю.В претензии значится: «Я, Мартиросян Акоб Торникович, являюсь собственником земельного участка с кадастровым номером 48:13:1550201:4379»...Что жителям Ясной Поляны известно об этом человеке? Практически ничего. 32-летний житель Липецка, «ипэшник» с марта 2022 года. Никто из жителей улицы Орловской, которым Акоб Мартиросян направил «договоры оферты», никогда не видел его лично. За него говорит или, точнее, угрожает, по словам жителей поселка, юрист Татьяна Ролдугина, работающая в риэлторском агентстве «Этажи».Земля Мартиросяна — это длинная полоска шириной в несколько метров, зажатая между общим для всех жителей забором и дорогой. Собственник аккуратно нарезал его на куски длиной 75 и более метров по границам домовладений и теперь продает по 1000 рублей за квадратный метр. А все эти 15 лет жители нечетной стороны улицы Орловской считали полоску земли муниципальной, под которой проложены коммуникации поселка: два газопровода (высокого и низкого давления), холодная вода, электрокабель. Через эту же полоску собственники обустроили подъезды из тротуарной плитки и асфальта к своим гаражам и калиткам.— Нам никто никогда не говорил, что это частная земля. Напротив, администрация района присылала уведомления: косите траву на этой полосе, поддерживайте порядок. Мы и косили. Считали себя хозяевами, — объясняет Наталья Чугунова.Немного истории. Компания Николая Орлова скупила земельные паи, объединила их, а потом поделила на участки, на которых построила коттеджи поселка. Никаких мест общего пользования «Строй-Град» не выделял. Поэтому еще в 2015 году прокуратура обратилась в суд с иском к администрации района о возложении обязанности оформить право муниципальной собственности на автомобильную дорогу местного значения для безопасности дорожного движения в Ясной Поляне по ряду улиц, в том числе Орловской (тогда суд обязал администрацию района взять эти дороги в муниципальную собственность). А потом «Строй-Град» обанкротился. Конкурсный управляющий Юрий Сердюков продал два земельных участка Николаю Долинову, а уже тот Акобу Мартиросяну. Так годами никому не нужная тонкая земельная кишка, ставшая стараниями жителей поселка приличным газоном, обрела владельца. И тот потребовал у людей выкуп.У каждого жителя нечетной стороны улицы Орловской есть своя претензия от Мартиросяна. Формулировки в ней веские. Видно, что писал профессионал.Цитируем дословно:«Мною установлено, что Вами занята часть принадлежащего мне земельного участка. На указанной части участка установлен капитальный забор, вследствие чего я лишен возможности пользоваться соответствующей частью своего земельного участка по назначению».Далее — сноски на Земельный кодекс, Гражданский кодекс, судебную практику. Мартиросян требует в течение 10 суток освободить его землю. Альтернатива — в следующем абзаце: «Добровольно выкупить принадлежащую полосочку земли под забором по рыночной стоимости, исходя из 1000 (одна тысяча) рублей за один квадратный метр».И последний абзац — угроза: «В случае отказа — обращение в прокуратуру и в суд с иском об устранении препятствий, демонтаже забора, взыскании убытков, судебных расходов, расходов на кадастрового инженера и юриста».По мнению Натальи Чугуновой и ее соседей эта «публичная оферта» от Мартиросяна пахнет жульничеством. Как только никому не нужный 15 лет участок, по факту, охранная зона коммунальных сетей, оказался у Акоба Мартиросяна, тот решил взять жителей нахрапом: кто испугается наезда, тот заплатит. И вроде как двое людей уже отдали новоявленному собственнику деньги: одна женщина сторговалась за 25 тысяч рублей за сотку, другая — за 50 тысяч.Наталья Чугунова посчитала, что бессмысленная для нее сделка обойдется ей в 900 тысяч рублей. Что это, если не афера?В доме №9 живут 70-летний Константин Коряков (инвалид, две операции на сердце) и его 68-летняя жена Ольга.— Я прочитал эту бумагу — и у меня схватило сердце. Скорая приезжала. Но я теперь потерял покой, — говорит Константин Николаевич.Ольга Павловна показывает на табличку газовой службы, прикрученную к торчащей из газона трубе:— Видите? Газ высокого давления. Труба проходит под этим участком. Запретная зона. А этот Мартиросян, я от кого-то слышала, заявил, что пригонит технику, сроет подъезд от дороги к нашему дому. Куда он технику пригонит? На газ? На электрокабель? На водопровод?С жителями поселка от имени Мартиросяна общается Татьяна Николаевна из риэлторской сети «Этажи». Дама она вежливая, но настойчивая. Но Коряковы выкупать участок перед их домом не будут. Во-первых, у них нет лишних денег. Во-вторых, из принципа.— Мы строили забор ровно там, где сказал застройщик. У нас все честно. А теперь кто-то решил, что он тут хозяин! — возмущается пенсионерка.Жители Орловской быстро «пробили» историю участка через открытые источники выяснили, что до конца 2025-го, то есть все 15 лет существования поселка, эта полоска земли имела статус ЗОУИТ — зоны с особыми условиями использования территорий. Под землей — газ, вода, электричество. Закон запрещает на таких участках любое строительство. Нельзя возводить дома, нельзя ставить заборы (если они не временные), нельзя даже копать глубоко.— А нам говорят, что Мартиросян начнет строить дома на сваях! — вспоминает кто-то на встрече с GOROD48 фразу из разговора с представителем «застройщика».— Это может быть или ошибкой чиновников, или мошенничеством, — добавил еще один житель поселка.В общем чате Ясной Поляны появились соображения Светланы Семкиной насчет сложившейся правовой коллизии: «Мы купили спорную часть земли у «Строй-Града», не зарегистрированную соответствующим образом. То есть, спорный участок изначально был продан нам, а затем по цепочке Мартиросяну. После ввода в эксплуатацию сетей и биоканализации «Стройград» был обязан провести корректирующую кадастровую съемку, но этого не сделал. Оплата нами за спорный участок была произведена, документальное тому подтверждение — предварительный договор купли-продажи, который был частью сделки, техпаспорт домовладения с указанием расположения биоканализации. Если перенести забор, часть канализации окажется на участке Мартиросяна, а это — единый комплекс, состоящий из септика (станции) и колодца. Если что-то с этим делать, нужно вносить изменений в техпаспорт домовладения, что противоречит условиям приобретения домовладения. А еще согласно договору купли-продажи, у «Строй-Града» мы приобрели право пользования пешеходной дорожкой, участками для подъезда и выезда автомобиля от дороги к коттеджу. Фактически это бессрочный сервитут, при этом не важно, как он документально оформлен».Яснополянцы сорганизовались и отбиваются от Мартиросяна: кто-то пишет в прокуратуру, кто-то — ресурсникам. В конце прошлой недели коллективные письма ушли в «Газпром газораспределение Липецк», «Газпром межрегионгаз Липецк», «Липецкэнерго», МУП «Водоканал Липецкого муниципального округа».Суть обращения: «Спорная полоса могла быть неправомерно сформирована как самостоятельный участок ИЖС, если фактически она являлась проездом, инженерным коридором, территорией общего пользования, частью улично-дорожной сети. Просим дать оценку строительным планам Мартиросяна на ваших сетях».Также заявления ушли в прокуратуру, Росреестр и администрацию Липецкого района. Жители поселка требуют проверить законность постановки участка на кадастровый учет, выяснить, согласовывались ли границы с соседями (а это обязательно по закону), признать реестровую ошибку, если участок наложился на фактические заборы, проезды и коммуникации.Корреспондент GOROD48 попытался дозвониться до Татьяны Ролдугиной — именно ее телефон указан в «меморандуме» Мартиросяна как контактный.— Я болею. Я ничего вам не буду комментировать, — отрезала закашлявшаяся женщина.Но все же, чуть смягчившись, добавила: «Жители могут ничего не выкупать. Но тогда через 30 дней после получения претензии мы подадим иски в суд на каждого, кто не согласится. Встретимся с ними в суде».У жителей Орловской есть три недели — до истечения того самого 30-дневного срока. И месяц — на получение ответов ведомств на жалобы. Люди надеются, что чиновники вспомнят историю 2015 года, когда прокуратура уже подавала в суд на администрацию района, чтобы та оформила построенные Николаем Орловым дороги в Ясной Поляне, в том числе по улице Орловской, в муниципальную собственность. Тогда суд встал на сторону жителей.— Сейчас у нас та же логика. Полоска земли, по которой люди ходят и ездят, под которой лежат общие трубы и кабели, — это не частная лавочка. Если же Мартиросян законно получил спорный земельный участок, то его должны понудить предоставить всем нам право прохода и проезда к домовладениям, — говорит Наталья Козырева.— Мы сдаваться не собираемся! — отрезает Наталья Чугунова.По словам жителей поселка, Акоб Мартиросян уже выставил на продажу детскую площадку от «Строй-Града», единственную в Ясной Поляне.