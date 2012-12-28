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Погода в Липецке
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сегодня, 17:02
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В Липецкой области жара: до +34
Температура воздуха приблизится к рекордным значениям.
Среднесуточные температуры составят 22-24 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, ночью 3-8 м/сек, днем 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью — от +12 до +17 градусов, днем — от +29 до +34.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью — от +13 до +15, днем — от +31 до +33 градусов.
День 11 июня стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году — 4 градуса тепла.
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