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В Липецкой области жара: до +34

Температура воздуха приблизится к рекордным значениям.

В ближайшие двое суток в Липецкой области характер погоды существенно не изменится — будет жарко, дождей не ожидается. 13 июня к региону приблизится циклон с запада, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. 

Среднесуточные температуры составят 22-24 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, ночью 3-8 м/сек, днем 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью — от +12 до +17 градусов, днем — от +29 до +34. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью — от +13 до +15, днем — от +31 до +33 градусов.

День 11 июня стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году — 4 градуса тепла. 
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