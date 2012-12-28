Липецкая вечЁрка: приговор стрелку из автобуса, подросток упал в карьер, и свеча на подушке чуть не погубила пенсионерку
19-летний администратор канала в мессенджере сдавал в аренду мошенникам телефонные номера
Общество
67
30 минут назад
На улице Поселковой отключат холодную воду
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
11 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 74а по улице Гагарина, на четной стороне улицы Верхней и на улице 2-й Крымской.
0
0
0
0
0
Комментарии