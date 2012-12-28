На улице Поселковой отключат холодную воду

11 июня из-за аварийных ремонтных работ на сетях по адресу: улица Поселковая, 20а, без холодной воды останется вся улица Поселковая. Подачу холодной воды приостановят с 10:00 и до окончания работ, предупредили в «РВК-Липецк».Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.11 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 74а по улице Гагарина, на четной стороне улицы Верхней и на улице 2-й Крымской.