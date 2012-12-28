Областной Совет: «Парламентарии помогут отремонтировать кровлю дома семье участника СВО»

За помощью к сенатору и председателю областного Совета обратилась жительница села Гудово Добровского округа.



Пресс-служба Липецкого областного Совета рассказала о помощи, которую окажут семье Прохоровых из села Гудово Добровского округа сенатор Максим Кавджарадзе и спикер облсовета Владимир Сериков.«Глава семейства Прохоровых — участник специальной военной операции. У супругов свой дом. Основная проблема — изношенная кровля, которая отслужила свой срок и постоянно протекает. Из-за неё пара не может сделать полноценный ремонт.Справится с такой масштабной задачей без мужчины в доме – непросто. Женщина обратилась за помощью к сенатору Максиму Кавджарадзе и спикеру облсовета Владимиру Серикову.Парламентарии взяли на себя обязательство помочь за счёт внебюджетных средств. В ближайшее время подрядчик уже должен приступить к работам», — говорится в сообщении пресс-службы.