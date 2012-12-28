43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
19-летний администратор канала в мессенджере сдавал в аренду мошенникам телефонные номера
Происшествия
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44 минуты назад
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В Ельце и девяти округах области объявлен отбой красного уровня
По всей области действует режим «Воздушная опасность».
При этом по все области сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность».
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