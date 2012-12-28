В Ельце и девяти округах области объявлен отбой красного уровня

По всей области действует режим «Воздушная опасность».

Отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА» объявлен в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском, Измалковском, Краснинском, Данковском, Лебедянском, Чаплыгинском округах и Лев-Толстовском районеПри этом по все области сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность».