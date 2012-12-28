43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
Происшествия
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21 минуту назад
В заказнике задержали рыбака с четырьмя сетями
Ему грозит уголовная ответственность.
Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, материалы переданы в УМВД по Липецкому району.
«Подобные действия попадают под статью 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкции которой — до двух лет лишения свободы», — отмечает Охотнадзор.
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