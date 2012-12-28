В заказнике задержали рыбака с четырьмя сетями

Ему грозит уголовная ответственность.

На реке Воронеж в Яманском заказнике задержан браконьер с четырьмя сетями.Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, материалы переданы в УМВД по Липецкому району.«Подобные действия попадают под статью 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкции которой — до двух лет лишения свободы», — отмечает Охотнадзор.