Деньги данковского пенсионера требуют с шести владельцев счетов

«Сотрудники Росфинмониторинга» убедили мужчину перевести два миллиона рублей на «безопасные счета».

Данковская межрайонная прокуратура через суд требует взыскание в общей сложности двух миллионов рублей с шести владельцев счетов в пользу обманутого мошенниками пенсионера.«Сотрудники Росфинмониторинга» по телефону убедили 70-летнего мужчину перевести свои сбережения на «безопасные счета», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Данковской полицией было возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество», в ходе расследования которого вышли на владельцев счетов, на которые пенсионер перечислил деньги. Теперь с них через суд взыскивают неосновательное обогащение.