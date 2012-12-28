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сегодня, 17:45
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Деньги данковского пенсионера требуют с шести владельцев счетов

«Сотрудники Росфинмониторинга» убедили мужчину перевести два миллиона рублей на «безопасные счета».

Данковская межрайонная прокуратура через суд требует взыскание в общей сложности двух миллионов рублей с шести владельцев счетов в пользу обманутого мошенниками пенсионера.

«Сотрудники Росфинмониторинга» по телефону убедили 70-летнего мужчину перевести свои сбережения на «безопасные счета», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Данковской полицией было возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество», в ходе расследования которого вышли на владельцев счетов, на которые пенсионер перечислил деньги. Теперь с них через суд взыскивают неосновательное обогащение.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Очевидец
30 минут назад
С какой легкостью люди расстаются с деньгами.
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Зимний рыбак
сегодня, 18:36
Мне тоже 70, но таким маразмом пока не обладаю. Может всё ещё впереди?
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