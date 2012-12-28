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сегодня, 17:45
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Деньги данковского пенсионера требуют с шести владельцев счетов
«Сотрудники Росфинмониторинга» убедили мужчину перевести два миллиона рублей на «безопасные счета».
«Сотрудники Росфинмониторинга» по телефону убедили 70-летнего мужчину перевести свои сбережения на «безопасные счета», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Данковской полицией было возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество», в ходе расследования которого вышли на владельцев счетов, на которые пенсионер перечислил деньги. Теперь с них через суд взыскивают неосновательное обогащение.
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