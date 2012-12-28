43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
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Происшествия
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сегодня, 09:17
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БПЛА перехвачены ночью над Липецкой областью
В регионе объявлялась не только воздушная, но и ракетная опасность.
Ночью в области объявлялись красный уровень «Угроза атаки БПЛА» и режим ракетной опасности. С шести утра на территории всей области действует желтый уровень «Воздушная опасность», а с 08:22 – 08:37 в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском, Измалковском, Краснинском, Данковском, Лебедянском, Чаплыгинском округах и Лев-Толстовском районе введен красный уровень «Угроза атаки БПЛА».
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