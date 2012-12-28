БПЛА перехвачены ночью над Липецкой областью

В регионе объявлялась не только воздушная, но и ракетная опасность.





Этой ночью, по данным Минобороны РФ, над 20 регионами страны и Черным морем перехвачены 326 беспилотников самолетного типа. Среди атакованных регионов — Липецкая область.Ночью в области объявлялись красный уровень «Угроза атаки БПЛА» и режим ракетной опасности. С шести утра на территории всей области действует желтый уровень «Воздушная опасность», а с 08:22 – 08:37 в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском, Измалковском, Краснинском, Данковском, Лебедянском, Чаплыгинском округах и Лев-Толстовском районе введен красный уровень «Угроза атаки БПЛА».