«Автомобиль снес шлагбаум и началась стрельба»
Происшествия
Механику мусоросортировочного комплекса оторвало правую руку
Происшествия
Электрички из Грязей в Мичуринск и обратно ходить не будут
Общество
Липчанка разбила бровь и ушибла голову в резко затормозившем автобусе
Происшествия
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
Двухлетняя девочка проглотила батарейку и она лопнула в пищеводе
Здоровье
Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На улице Космонавтов залило аптеку: несколько квартир четыре дня без воды
Общество
24-летняя женщина за чужой счёт заказала на «Wildberries» товаров на 482 130 рублей
Происшествия
«Управляшка» отказалась от ремонта общаги, в которой сгорели дети
Общество
«Преследует и нападает на женщин и детей в лифтах и подъездах»
Происшествия
47-летний липчанин потратил с найденной карты 70 000 рублей
Происшествия
Липчане продолжают парковать машины у мусорных баков
Общество
Два человека погибли в столкновении «Шкоды» и «КамАЗа»
Происшествия
84-летняя пенсионерка перевела на «безопасный счёт» 722 тысячи рублей
Происшествия
Ёлка Добровского округа самая красивая
Общество
Жители Липецкой области продолжают занимать деньги мошенникам
Происшествия
Новые кадры с места жуткой аварии на трассе «Дон»
Происшествия
62-летний водитель госпитализирован после столкновения в Ельце
Происшествия
Происшествия
47 минут назад
«Преследует и нападает на женщин и детей в лифтах и подъездах»

Мужчину с объявлений о розыске нашли, но он ничего не совершал.

Накануне по родительским чатам и липецким соцсетям стали расходиться фотографии объявлений о розыске мужчины. Они сопровождались комментарием: «Внимание, разыскивается преступник! Преследует и нападает на женщин и детей в лифтах и подъездах».

Далее шли приметы: среднего роста, худощавого телосложения, волосы русые, лицо вытянутое, нос прямой, острый подбородок, выступающая вперед нижняя губа. Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом человека, просили позвонить по телефонам 102, 112 или в отдел полиции №7.

Но дело в том, что полиция таких объявлений не расклеивала! 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчину с объявлений нашли и доставили в рамках поверки в отдел полиции №7. Но полиция не располагает сведениями о его причастности к совершению каких-либо противоправных действий. Сам липчанин в шоке: он считает себя доброжелательным и хорошим человеком и не знает, кто ему мстит таким образом. 

«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлена информация о том, что на нескольких подъездах в областном центре расклеены объявления с информацией о розыске мужчины, якобы причастного к совершению преступлений. В данном объявлении указаны телефоны территориального отдела полиции. УМВД России по Липецкой области информирует: данная информация является недостоверной. В настоящее время сотрудниками полиции организована проверка по установлению лиц, причастных к распространению данных сведений», — добавили в полиции.

Но если от действий мужчины всё же кто-то пострадал — надо сообщить об этом в полицию. 
клевета
фейк
Комментарии (6)

Светлана
17 минут назад
Смех да и грех .
Ответить
По такому
19 минут назад
описанию пол - Липецка можно арестовать
Ответить
Шапокляк
27 минут назад
В чаты эти тоже надо ввести ответственность за оговор , а то языки свои развязали там пустобрехи...
Ответить
Дом на Свиридова!
27 минут назад
Несколько раз выкладывали видео в домовой чат с этим персонажем! Судя по видео и манерам он просто торчок, он и его товарищи ищут закладки. На записях с видеокамер в лифте было видно как осматривают все углы, а в прошлом году на лестничном марше с 1 по 13 этаж повскрывали все распаячные коробки и поснимали клавиши с выключателей.
Ответить
Такса глубоководная.
33 минуты назад
Комедия.
Ответить
Судья Дредд
38 минут назад
Если выяснится, что ни в чем не виноват, - 100% статья для составителей объявления, однако. Либо просто похожий человек под горячую руку попал. Лично я ничего не слышал об этих нападениях. Какой это район города?
Ответить
