Мужчину с объявлений о розыске нашли, но он ничего не совершал.

Накануне по родительским чатам и липецким соцсетям стали расходиться фотографии объявлений о розыске мужчины. Они сопровождались комментарием: «Внимание, разыскивается преступник! Преследует и нападает на женщин и детей в лифтах и подъездах».Далее шли приметы: среднего роста, худощавого телосложения, волосы русые, лицо вытянутое, нос прямой, острый подбородок, выступающая вперед нижняя губа. Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом человека, просили позвонить по телефонам 102, 112 или в отдел полиции №7.Но дело в том, что полиция таких объявлений не расклеивала!Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчину с объявлений нашли и доставили в рамках поверки в отдел полиции №7. Но полиция не располагает сведениями о его причастности к совершению каких-либо противоправных действий. Сам липчанин в шоке: он считает себя доброжелательным и хорошим человеком и не знает, кто ему мстит таким образом.«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлена информация о том, что на нескольких подъездах в областном центре расклеены объявления с информацией о розыске мужчины, якобы причастного к совершению преступлений. В данном объявлении указаны телефоны территориального отдела полиции. УМВД России по Липецкой области информирует: данная информация является недостоверной. В настоящее время сотрудниками полиции организована проверка по установлению лиц, причастных к распространению данных сведений», — добавили в полиции.Но если от действий мужчины всё же кто-то пострадал — надо сообщить об этом в полицию.