Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
15 минут назад
62-летний водитель госпитализирован после столкновения в Ельце
За сутки на дорогах области пострадали два человека.
В Липецке на проспекте Победы получила травму 64-летняя пассажирка автобуса №323. Ей оказали медицинскую помощь в БСМП.
«По предварительным данным, в движении автобусу создал помеху 50-летний водитель «Рено». В результате чего произошло падение пассажирки», — сообщили в Госавтоинспекции.
