Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Происшествия
449
28 минут назад
1
Женщина упала в автобусе, когда его подрезал легковой автомобиль
Запись регистратора автобуса департамент транспорта передал в полицию.
«Водитель автобуса начинал движение на разрешающий сигнал светофора, когда водитель двигающегося попутно легкового автомобиля совершил опасный манёвр и подрезал автобус. Водителю общественного транспорта пришлось применить экстренное торможение, чтобы избежать столкновения, в результате чего женщина-пассажир ударилась головой о поручень. На место происшествия были вызваны сотрудники ГАИ для оформления протокола, им предоставили запись видеорегистратора. Пострадавшей оказана вся необходимая медицинская помощь. Нанесенный ущерб здоровью зафиксирован. Далее в произошедшем будут разбираться правоохранительные органы, — сообщили GOROD48 в администрации Липецка.
По предварительным данным Госавтоинспекции, помеху автобусу создал 50-летний водитель «Рено».
0
0
2
0
1
Комментарии (1)