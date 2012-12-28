19-летний администратор канала в мессенджере сдавал в аренду мошенникам телефонные номера

Вознаграждение липчанин получал в криптовалюте.

В вашем браузере отключен JavaScript

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области задержали 19-летнего липчанина, подозреваемого в сдаче в аренду мошенникам телефонных номеров для входа в аккаунты в различных мессенджерах.«По данным следствия, молодой человек был администратором канала в мессенджере и с февраля этого года на протяжении нескольких месяцев за вознаграждение в криптовалюте предоставлял неизвестным в аренду абонентские номера для регистрации и авторизации аккаунтов. Всего мошенники авторизовали более 500 аккаунтов, которые использовали для обмана граждан и выманивания их сбережений, а также совершения других преступлений», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.В отношении администратора возбуждено уголовное дело по части первой статьи 274.5 УК РФ «Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети «Интернет» для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса».Сейчас парень находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают причастность молодого человека к совершению других преступлений, а также проводят работу ищут его сообщников.