43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
19-летний администратор канала в мессенджере сдавал в аренду мошенникам телефонные номера
Происшествия
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сегодня, 09:14
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19-летний администратор канала в мессенджере сдавал в аренду мошенникам телефонные номера
Вознаграждение липчанин получал в криптовалюте.
«По данным следствия, молодой человек был администратором канала в мессенджере и с февраля этого года на протяжении нескольких месяцев за вознаграждение в криптовалюте предоставлял неизвестным в аренду абонентские номера для регистрации и авторизации аккаунтов. Всего мошенники авторизовали более 500 аккаунтов, которые использовали для обмана граждан и выманивания их сбережений, а также совершения других преступлений», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В отношении администратора возбуждено уголовное дело по части первой статьи 274.5 УК РФ «Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети «Интернет» для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса».
Сейчас парень находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают причастность молодого человека к совершению других преступлений, а также проводят работу ищут его сообщников.
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