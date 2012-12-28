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сегодня, 09:14
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19-летний администратор канала в мессенджере сдавал в аренду мошенникам телефонные номера

Вознаграждение липчанин получал в криптовалюте.

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области задержали 19-летнего липчанина, подозреваемого в сдаче в аренду мошенникам телефонных номеров для входа в аккаунты в различных мессенджерах.

«По данным следствия, молодой человек был администратором канала в мессенджере и с февраля этого года на протяжении нескольких месяцев за вознаграждение в криптовалюте предоставлял неизвестным в аренду абонентские номера для регистрации и авторизации аккаунтов. Всего мошенники авторизовали более 500 аккаунтов, которые использовали для обмана граждан и выманивания их сбережений, а также совершения других преступлений», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В отношении администратора возбуждено уголовное дело по части первой статьи 274.5 УК РФ «Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети «Интернет» для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса».

Сейчас парень находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают причастность молодого человека к совершению других преступлений, а также проводят работу ищут его сообщников.
мошенничество
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Пенсионеры
46 минут назад
"Хорошо" начинает проживать свою жизнь. И, будет очень хорошо, если этим косяком все закончится. Господи, помоги нашей молодежи.
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