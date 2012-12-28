19-летний администратор канала в мессенджере сдавал в аренду мошенникам телефонные номера
Общество
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52 минуты назад
Липецкая вечЁрка: перехваченные БПЛА, побоище в Задонске и опасные ссылки
Сегодня, 10 июня, Липецкая область вновь подверглась налету беспилотников, Следком возбудил уголовное дело после смертельного избиения мужчины, и мошенники работают не покладая рук.
Министерство обороны России сообщило, что ночью над 20 регионами страны и Черным морем перехвачены 326 беспилотников самолетного типа. Среди атакованных регионов — Липецкая область.
«Ну сирена и че? Куда деться? Хорошо у кого бункер крепкий. А у меня дети, собаки и все спят, четыре утра!И я на четвертом этаже живу», — ГОСТЬ53 поднял проблему с укрытиями.
«Когда интернет включат уже? Деньги за что платим? Достали!», — возмутился Дед.
Следком возбудил уголовное дело в отношении 24-летнего и 23-летнего парней, подозреваемых в смертельном избиении 62-летнего мужчины.
Эта история произошла 7 июня в Задонске. Пьяный 62-летний местный житель заподозрил подростков в краже велосипеда и пошел с ними разбираться, прихватив табуретку. Мальчишки испугались и позвали на помощь. Два молодых человека, которые также были пьяны, откликнулись на этот зов и избили мужчину.
Он еще какое-то время дебоширил на улице, ему даже вызвали скорую помощь. И он успел нагрубить медикам. А спустя несколько часов внезапно умер.
Парни на допросах вину признали. СК ходатайствует об их аресте на время следствия.
Комментаторов GOROD48 зацепила эта криминальная история.
«Два здоровых лба на одного старика! И все пьяные. Сюжет. А велосипед в кустиках валялся?», — написал Буквоед.
«К таким старым алкоголикам никакого уважения. А то твердят, чтобы старость уважали. Ага, щаззззз. Можно подумать, что все в старости прямо образцы морали и поведения», — отметила Молодежь.
«Парням нужен хороший адвокат, может, он не травмы умер, а от резко поднявшегося давления», — считает Гость.
«Смотри, какая новость!» — такое сообщение получил в мессенджере 24-летний житель Липецкого округа. Молодой человек перешел по прикрепленной к сообщению ссылке, думая, что она ведёт на новостной канал. Но в результате с его счёта списали 79 500 рублей.
«Таким приколам сто лет в обед. Будто до мессенджеров мошенники и их жертвы не рождались. Ваучеры вспомните», — вспомнила Бабка Первая.
«Смартфонисты, всё не натыкались в свои игрушки, да сто лет они вам не нужны эти ссылки и дурацкие картинки. Как задолбали пересылать их друг другу. Я без соцсетей и мессенджеров теперь отдыхаю», — поделилась опытом читательница.
Полицейские задержали 19-летнего липчанина, которого подозревают в том, что он сдавал в аренду мошенникам телефонные номера для входа в аккаунты мессенджеров.
Вознаграждение он получал в криптовалюте, а мошенники успели авторизовать более 500 аккаунтов.
Возбуждено уголовное дело по редкой статье «Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети «Интернет» для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса».
Завтра в Липецке возможен температурный рекорд. По прогнозам синоптиков, воздух разогреется до +33 градусов. Так жарко за историю метеонаблюдений 11 июня в Липецке было только в 2024 году.
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