Липецкая вечЁрка: перехваченные БПЛА, побоище в Задонске и опасные ссылки

Сегодня, 10 июня, Липецкая область вновь подверглась налету беспилотников, Следком возбудил уголовное дело после смертельного избиения мужчины, и мошенники работают не покладая рук.