Гангрена поразила половые органы и промежность: за жизнь мужчины боролись больше месяца

Но мужчине ещё предстоят реабилитация и пластика.

Врачи областной клинической больницы спасли больного со смертельно опасным инфекционным заболеванием — Гангреной Фурнье.Гангрена поразила половые органы и промежность 69-летнего мужчины. За его жизнь боролись больше месяца — с начала декабря. Сегодня региональный министр здравоохранения Лилия Самошина сообщила об истории спасения мужчины, который попал в больницу в тяжелом состоянии.Гангрена Фурнье — быстро прогрессирующая гангрена мошонки и промежности, которую вызывают на травмированных тканях различные бактерии — стафилококковые, стрептококковые, энтеробактерии, анаэробные. В результате возникает некроз. Заболевание характеризуется молниеносным течением и разрушением тканей, летальность от него достигает 30-40 %.«Мастерство и профессионализм врачей-колопроктологов позволили победить фатальный процесс. Успешная операция, многократные перевязки, в том числе под общей анестезией, выверенная стратегия антибактериальной терапии позволили спасти жизнь мужчины. Впереди у него ещё длинный путь реабилитации, кожной пластики, которой занимаются специалисты ожогового центра Липецка. Методика спасения и реабилитации таких пациентов отработана и с успехом функционирует»,— отметила Лилия Самошина.