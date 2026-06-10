Школьники области участвуют во всероссийской игре «Победа»

22-я военно-спортивная игра посвящена 85-летию обороны Брестской крепости.

В загородном лагере ЛГПУ «Политехник» с вечера вторника многолюдно. Из 14 округов Липецкой области в лагерь приехали команды школьников — участников всероссийской игры «Победа». Игра проводится 22 года, и в ней приняли участие уже несколько поколений липчан.В «Политехнике» ребята расположились не в корпусах и домиках, а в палатках, практически в военно-полевых условиях.— Я уже участвовал и в «Победе», и в «Зарницах». В прошлом году наша команда «Надежда» победила во всероссийской «Зарнице 2.0», — рассказал Илья Лесных из школы № 1 Измалково.Илья отметил, что лично для него участие в игре — это спорт и история.— Спорт даёт выносливость и силу, мне как парню это важно и нужно, а история — это мой любимый предмет. Кстати, в игре история занимает важное место, — говорит Илья.Главный судья соревнований Андрей Платонов подтверждает слова Ильи: испытание на знание истории даёт один из самых высоких баллов в игре «Победа».— Несмотря на то что официальное открытие регионального этапа игры прошло в среду, 10 июня, ребята заехали накануне вечером и уже провели первый конкурс — визитную карточку. В конкурсе блеснули ельчане, отметив, что в обороне Брестской крепости участвовали несколько их земляков. 85-летию подвига защитников крепости и посвящена нынешняя игра «Победа».Действительно, в обороне Брестской крепости участвовали жители Ельца: командир электровзвода сержант Алексей Попов, военфельдшер Сергей Хитрых и командир комендантского взвода лейтенант Василий Баранов. Все трое после кровопролитной обороны попали в плен.Кстати, в крепости в те дни оказался и подросток-кларнетист Володя Казьмин, игравший в музыкальном взводе. После войны он жил в Грязях. Уроженка села Первая Кривка Усманского района Анна Складчикова оказалась в Брест-Литовске с мужем — политруком, который получил назначение в Брестскую крепость и погиб во время нападения немцев. Анна же стала партизанкой и разведчицей, пройдя всю войну.Как рассказал главный судья игры Андрей Платонов, ребятам (а в игре участвуют подростки от 14 до 18 лет) предстоит пройти помимо «Визитки» ещё несколько конкурсов: «Статен в строю, силён в бою» (строевая подготовка), «Огневой рубеж» (сборка и разборка автомата, снаряжение магазина патронами, стрельба из пневматической винтовки), «Страницы истории Отечества», «Общевойсковая грамотность», квест «Дорога победителей» (ориентирование на местности при помощи компаса и маршрутного листа), конкурс «Военный вальс».— Конкурс «Военный вальс» — один из самых ответственных и красивых. Ребята и девочки к нему долго готовятся. И их выступления очень зрелищные, практически театральная постановка. Кроме квестов, конкурсов, спорта и тактических занятий, ребята в конце дня пишут боевой листок и вывешивают его на стенд — кто в течение дня чем занимался и чего достиг, в каких конкурсах и как выступил.В командах есть девочки. Они и танцы учат, и другие дисциплины.Юля Шкордова перешла в 9 класс школы посёлка Лев Толстой. В юнармейском классе была командиром. Но, как сама говорит, ей нравятся математика и физика. Но и навыки, приобретённые в игре, считает нужными в жизни.— На таких играх и занятиях я учусь оказанию первой помощи. Потому что это пригодится в обычной жизни. Несчастные случаи, ДТП происходят периодически. Какую-то первичную помощь я уже могу оказать, — говорит Юля.Её земляк Иван Рожков интересуется оружием и тактикой.— Лично мне и владение оружием интересно, и тактическая медицина. Но и историю люблю, и я на ОГЭ выбрал обществознание и историю.Иван честно признался, что гуманитарием, скорее всего, не будет. Собирается после школы поступить в военный вуз.Команда-победитель регионального этапа игры «Победа» поедет на финал, который обычно проходит в парке «Патриот» или на военных полигонах.