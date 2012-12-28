43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
43-летнего жителя Добровского округа арестовали на два месяца по подозрению в смертельном избиении 39-летней женщины
19-летний администратор канала в мессенджере сдавал в аренду мошенникам телефонные номера
Происшествия
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55 минут назад
В Ельце сгорел автобус «Хендай»
А в Липецке — жилой дом.
В то же время огонь уничтожил жилой дом площадью 100 квадратных метров в Липецке на улице 2-й Лесной.
Вчера пожарные пять раз тушили мусор, в том числе на полигоне ТБО в Чаплыгинском округе — площадь пожара составила 300 квадратных метров.
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