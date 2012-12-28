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55 минут назад

В Ельце сгорел автобус «Хендай»

А в Липецке — жилой дом.

Вечером 9 июня в Ельце на территории автоколонны на улице Московское шоссе сгорел автобус «Хендай», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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В то же время огонь уничтожил жилой дом площадью 100 квадратных метров в Липецке на улице 2-й Лесной.

Вчера пожарные пять раз тушили мусор, в том числе на полигоне ТБО в Чаплыгинском округе — площадь пожара составила 300 квадратных метров.
МЧС
пожар
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