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48 минут назад

Мужчина попал под «Чери» улице Меркулова

За сутки на дорогах области пострадали три человека.

Утром 9 июня в Липецке на улице Меркулова 38-летний водитель «Чери» совершил наезд на 47-летнего мужчину. Пешеход получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

Днем на 11-летняя улице Кривенкова под «Ладу Весту» 45-летней женщины попала 11-летняя девочка. Госпитализация ребенку не потребовалась.

Вечером в Ельце на улице Рязано-Уральской столкнулись автомобили «Грейт Волл» с 47-летним водителем и мотоцикл под управлением 16-летнего подростка. Юноша получил травмы.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 18 столкновений автомобилей. Эти аварии обошлись без пострадавших.


«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 5518 нарушений ПДД.

За неиспользование ремней безопасности к административной ответственности привлечены 276 водителей.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5230 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 57 нарушений» — сообщает Госавтоинспекция.
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