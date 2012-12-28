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Происшествия
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сегодня, 15:17
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23-летняя липчанка ломилась в кафе на Бехтеева и разбила стеклянную дверь
А ещё оскорбила трёх работников заведения.
По данным GOROD48, эта история произошла 27 февраля. Девушка вышла из бара «География» подышать, а потом начала ломиться в закрытые двери другого заведения — кафе «Соул», расположенного в тот же доме на улице Бехтеева. И даже разбила стеклянную дверь кафе.
«Выйдя на улицу, она перепутала двери и начала стучать в соседнее кафе, намереваясь забрать свои вещи. Поскольку дверь была закрыта, а заведение не работало, её действия привели к тому, что она разбила стекло входной двери. После этого на место происшествия прибыли сотрудники кафе. Между девушкой и работниками заведения возник словесный конфликт, в ходе которого она допустила высказывания в неприличной форме и носящие оскорбительный характер в адрес трёх потерпевших», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В суде девушка признала вину и раскаялась.
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