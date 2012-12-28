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сегодня, 15:17
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23-летняя липчанка ломилась в кафе на Бехтеева и разбила стеклянную дверь

А ещё оскорбила трёх работников заведения.

23-летняя липчанка оштрафована на 5000 рублей за публичное оскорбление нескольких лиц (по части второй статьи 5.61 КоАП РФ).

По данным GOROD48, эта история произошла 27 февраля. Девушка вышла из бара «География» подышать, а потом начала ломиться в закрытые двери другого заведения — кафе «Соул», расположенного в тот же доме на улице Бехтеева. И даже разбила стеклянную дверь кафе.

«Выйдя на улицу, она перепутала двери и начала стучать в соседнее кафе, намереваясь забрать свои вещи. Поскольку дверь была закрыта, а заведение не работало, её действия привели к тому, что она разбила стекло входной двери. После этого на место происшествия прибыли сотрудники кафе. Между девушкой и работниками заведения возник словесный конфликт, в ходе которого она допустила высказывания в неприличной форме и носящие оскорбительный характер в адрес трёх потерпевших», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В суде девушка признала вину и раскаялась.
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Бендер
13 минут назад
Девушку украшает скромность.
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А что
42 минуты назад
мы про неё знаем. Может она уже мама. А папы нет. Вот она и ходит по таким заведениям, где папы бывают. Много уже денег просадила, а найти папу никак не может...
Ответить
Один вопрос
51 минуту назад
из зоопарка никто не сбегал?
Ответить
Александр Н.
сегодня, 15:36
Пить вредно и для здоровья и для кармана.
Ответить
вот оно
сегодня, 15:34
воспитание западными ценностями и смартфонами, всеобщее разбалование
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q
сегодня, 15:29
Обезьяны какие-то
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