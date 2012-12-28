11-летняя девочка перевела 179 тысяч рублей мошенникам: деньги матери вернёт дроппер из Адыгеи

Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
19 минут назад
На владельца счёта вышли в ходе расследования дела о мошенничестве.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, два дня девочка переводила с карты матери деньги на карту неизвестного ей человека. Но в ходе расследования дела о мошенничестве полицейские установили владельца счёта. Им оказался 25-летний житель Республики Адыгея. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с молодого человека неосновательного обогащения и он был удовлетворён.
