Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами
Общество
Именитые приглашённые режиссёры готовят две премьеры в театре Толстого
Культура
В районах Сокола и Дачного отключат холодную воду
Общество
Министр здравоохранения Липецкой области создала Telegram-канал
Общество
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
Цены на бензин в Липецкой области выросли с начала года
Экономика
В Тракторном появились автобусы-призраки
Общество
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
На Центральном пляже спасатели вырезают майну для крещенской купели
Общество
Дело о гибели липчанина из-за сошедшей с балкона наледи прекращено за примирением сторон
Происшествия
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
11-летняя девочка перевела 179 тысяч рублей мошенникам: деньги матери вернёт дроппер из Адыгеи
Происшествия
Пять покупок в алкомаркете за чужой счёт обернулись судимостью
Происшествия
11-летняя девочка перевела 179 тысяч рублей мошенникам: деньги матери вернёт дроппер из Адыгеи

На владельца счёта вышли в ходе расследования дела о мошенничестве.

В Добровском районе прокуратура защитила права 38-летней многодетной матери, 11-летняя дочь которой перевела мошенникам 179 тысяч рублей — деньги у девочки выманили под предлогом дополнительных бонусов в известной онлайн-игре.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, два дня девочка переводила с карты матери деньги на карту неизвестного ей человека. Но в ходе расследования дела о мошенничестве полицейские установили владельца счёта. Им оказался 25-летний житель Республики Адыгея. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с молодого человека неосновательного обогащения и он был удовлетворён.
Доверять телефон ребенку?Виновата мама,хорошо,что ещё вернут деньги.Урок мамам всем.
