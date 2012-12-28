На Центральном пляже спасатели вырезают майну для крещенской купели

Установят купель уже завтра.

На Центральном пляже Липецка спасатели городского управления ГО и ЧС вырезают майнц для крещенской купели. Саму конструкцию установят уже завтра.В этом году под крещенские купания в Липецке отведено только одно место — Центральный пляж.«Место купаний, которые пройдут 19 января, будет освещено и обустроено для безопасного спуска в воду. Участников купаний будут ждать отапливаемые палатки для переодевания и горячий чай», — рассказали ранее в администрации Липецка.Рядом с купелью будут дежурить спасатели, врачи и полицейские.