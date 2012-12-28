Общество
6 минут назад
«Будет отъедаться и восстанавливать силы»
Сотрудники зоопарка просят липчан не выпускать на мороз летучих мышей.
— Будет отъедаться, восстанавливать силы, а затем отправится в спячку, — рассказали в липецком зверинце.
И еще раз напомнили липчанам, чтобы не выпускали на улицу летучих мышей, если обнаружат их дома или на работе. Самостоятельно зимой зверьки не выживут.
Позвонить в зоопарк можно по телефону 77-12-27. Там работают по программе ЕАРАЗА «Охрана и реабилитация рукокрылых, направленной на изучение и сохранение летучих мышей на территории России».
Видео: vk.com/zooparklipetskii
