«Будет отъедаться и восстанавливать силы»

Сотрудники зоопарка просят липчан не выпускать на мороз летучих мышей.

Еще одну летучую мышь нашли в многоэтажке Липецка. В подъезде обосновался самец двухцветного кожана. Представители этого отряда рукокрылых занесены в Красную книгу Липецкой области. Мышь забрали сотрудники зоопарка.— Будет отъедаться, восстанавливать силы, а затем отправится в спячку, — рассказали в липецком зверинце.И еще раз напомнили липчанам, чтобы не выпускали на улицу летучих мышей, если обнаружат их дома или на работе. Самостоятельно зимой зверьки не выживут.Позвонить в зоопарк можно по телефону 77-12-27. Там работают по программе ЕАРАЗА «Охрана и реабилитация рукокрылых, направленной на изучение и сохранение летучих мышей на территории России».