Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Один БПЛА сбили над Липецкой областью
Происшествия
В новогоднюю ночь в Липецке горели баня и квартира
Происшествия
Житель Липецка уснул в сугробе и пришел в себя в областном ожоговом центре
Происшествия
Елизаветой назвали первую рожденную в этом году в Липецкой области девочку
Общество
В Липецке объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА»
Общество
По улицам Бескрайней и Аэродромной в Липецке течет вода
Происшествия
В Липецкой области морозы снова идут на спад
Общество
В новогоднюю ночь спецслужбы отработали шесть сообщений о подозрительных предметах
Происшествия
Над территорией Липецкой области сбили четыре БПЛА
Общество
Мэр Липецка объявил о воздушной опасности
Общество
Читать все
По улицам Бескрайней и Аэродромной в Липецке течет вода
Происшествия
В новогоднюю ночь в Липецке горели баня и квартира
Происшествия
Липчане продолжают салютовать Новому году
Общество
В Липецкой области морозы снова идут на спад
Общество
В Липецке объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА»
Общество
Под предлогом аренды жилья женщина похитила золотые украшения
Происшествия
Мэр Липецка объявил о воздушной опасности
Общество
Над территорией Липецкой области сбили четыре БПЛА
Общество
Опасность миновала
Общество
Один БПЛА сбили над Липецкой областью
Происшествия
Читать все
Происшествия
655
сегодня, 09:15
2

Под предлогом аренды жилья женщина похитила золотые украшения

Ей грозит до шести лет лишения свободы.

В дежурную часть ОМВД России «Липецкий» обратился 47-летний житель Липецкого округа. Мужчина рассказал, что из его дома похитили золотые изделия на общую сумму 50 000 рублей.

Полицейские задержали 33-летнюю подозреваемую. В ходе следствия выяснилось, что она под предлогом аренды жилья зашла в дом. Воспользовавшись тем, что двери были не заперты, а в здании никого не было, взяла украшения и ушла.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище».

Любительнице золота грозит до 6 лет лишения свободы. На время следствия женщину взяли под стражу.
кража
0
0
0
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ага, щас.
36 минут назад
У неё 5 несовершеннолетних детей. Кто её посадит?
Ответить
Александр Н.
сегодня, 09:38
Наказать по полной за наглость,работать не хотят вот и воруют.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить