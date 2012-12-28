Происшествия
сегодня, 09:15
Под предлогом аренды жилья женщина похитила золотые украшения
Ей грозит до шести лет лишения свободы.
Полицейские задержали 33-летнюю подозреваемую. В ходе следствия выяснилось, что она под предлогом аренды жилья зашла в дом. Воспользовавшись тем, что двери были не заперты, а в здании никого не было, взяла украшения и ушла.
Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище».
Любительнице золота грозит до 6 лет лишения свободы. На время следствия женщину взяли под стражу.
