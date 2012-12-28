Все новости
Роман Ченцов попрощался с Анной Шамаевой
Общество
«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»
Происшествия
Два человека погибли в аварии на трассе Липецк-Хлевное
Происшествия
«Сидим дома»: в 17-этажном доме четвёртый день не работают лифты
Общество
Избили, без сознания лежал в снегу: липчанин попал в больницу с обмороженными руками
Здоровье
Староста группы сдал однокурсника — отчисленный студент подал на него в суд
Общество
В Липецке стало одним парком больше
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Происшествия
Кто в ответе за свалку в центре Липецка?
Общество
Липчанин едва не лишился глаза из-за взрыва петарды
Здоровье
«БМВ» ударила в бок «Гранту» и протащила несколько метров
Происшествия
За короткую поездку на чужой машине и ее неудавшийся поджог 18-летний парень окажется в суде
Происшествия
Магазинная кража года: 22-летний липчанин вывез на двух тележках 300 упаковок кофе
Происшествия
Пить стали меньше: за год в Липецкой области 7000 человек прошли лечение от алкоголизма
Общество
Итоги года
Неделя 48
Сегодня в Липецке: мировая премьера на липецкой сцене, футбол на снегу и что смотреть в праздники по телевизору
Общество
Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области на 10% выше эпидпорога
Здоровье
16-ти и 18-летнего пешеходов сбила «Тойота» во дворе на Космонавтов
Происшествия
59-летняя женщина сильно пострадала при пожаре
Происшествия
Бизнес
19
12 минут назад

В 2025 году автомобилисты совершили более 80 миллионов проездов по платным участкам магистрали М-4 «Дон»

Динамика использования платных участков трассы М-4 демонстрирует заметные изменения в предпочтениях водителей при оплате проезда.

Согласно статистике оператора платных дорог ОССП, с 2021 года общее число проездов ПВП выросло почти на 30% — до 84 718 487.

Анализируя данные с 2021 по 2025 год, можно выделить несколько ключевых тенденций.

Использование наличных средств для оплаты проезда постепенно теряет популярность: доля снизилась с 16,1% от всех транзакций до 5,5% (4 636 261 проезд) в 2025 году.

На втором месте по популярности — оплата банковской картой, которой воспользовались 30% автомобилистов. Эта форма оплаты уверенно набирает обороты: за 4 года количество поездок, оплаченных картой, увеличилось более чем в 2 раза (25 474 097 транзакций, +117%).

Транспондеры остаются самым востребованным способом: в 2025 году ими воспользовались для оплаты проезда 61,2% автолюбителей (51 859 313 проездов).

Данный вид сохраняет лидерство благодаря скорости проезда без остановок и удобству использования во время регулярных поездок.

