В 2025 году автомобилисты совершили более 80 миллионов проездов по платным участкам магистрали М-4 «Дон»

Динамика использования платных участков трассы М-4 демонстрирует заметные изменения в предпочтениях водителей при оплате проезда.

Согласно статистике оператора платных дорог ОССП, с 2021 года общее число проездов ПВП выросло почти на 30% — до 84 718 487.

Анализируя данные с 2021 по 2025 год, можно выделить несколько ключевых тенденций.

Использование наличных средств для оплаты проезда постепенно теряет популярность: доля снизилась с 16,1% от всех транзакций до 5,5% (4 636 261 проезд) в 2025 году.

На втором месте по популярности — оплата банковской картой, которой воспользовались 30% автомобилистов. Эта форма оплаты уверенно набирает обороты: за 4 года количество поездок, оплаченных картой, увеличилось более чем в 2 раза (25 474 097 транзакций, +117%).

Транспондеры остаются самым востребованным способом: в 2025 году ими воспользовались для оплаты проезда 61,2% автолюбителей (51 859 313 проездов).

Данный вид сохраняет лидерство благодаря скорости проезда без остановок и удобству использования во время регулярных поездок.