Доставлявший осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries» сотрудник ФСИН получил три года условно
Он также оштрафован на полмиллиона и лишён звания.
Об этой истории GOROD48 рассказывал: к сотруднику колонии обратился осужденный с предложением приносить ему за вознаграждение запрещенные предметы: сотовые телефоны, зарядные устройства и наушники, сим-карты, wi-fi-роутеры, флеш-накопители. Товары осуждённый заказывал в пункты выдачи маркетплейсов «Ozon» и «Wildberries». Туда же приходили и подарки для самого офицера ФСИН, которые он забирал в качестве взятки. Всего он получил подарков на сумму около 82 тысяч рублей, пока его не разоблачила служба собственной безопасности УФСИН.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде сотрудник ФСИН вину признал. За взятку в виде имущества в значительном размере, а также превышение должностных полномочий Елецкий городской суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно с лишением на четыре года права занимать должности в системе уголовно-исполнительных органов, и штрафом в 500 000 рублей. Также офицер лишен звания «старший лейтенант внутренней службы».
