Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Сегодня в Липецке: джаз, рабыня Изаура, липчане назвали самые желанные подарки на Новый Год
24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
В России
2
39 минут назад
Детский омбудсмен прокомментировала нападение в подмосковной школе в Одинцово
Нападение в подмосковной школе в Одинцово прокомментировала детский омбудсмен Ксения Мишонова.
«В школе в Одинцове нападение. Есть пострадавшие. На месте работают правоохранительные органы. Вся помощь и поддержка детям и взрослым будут оказаны», — написала Мишонова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что мотивы преступления выясняет следствие.
Ранее в оперативных службах сообщили, что ученик ранил ножом несколько человек в школе в Одинцовском городском округе, в результате инцидента есть пострадавшие, — передает ТАСС.
0
0
0
0
0
Комментарии