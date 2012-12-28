Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Из-за аварии на электросетях многие улицы и микрорайоны города остались без воды
Происшествия
Горит свалка в районе Сырского Рудника
Происшествия
Три водозабора обесточены из-за упавших на линии электропередачи деревьев
Происшествия
Липецкая вечЁрка: по городу раскатывал подросток без прав, расширение улицы Зои Космодемьянской и ожидание метели
Общество
В Ельце ураган повалил новогодние ёлки и повредил праздничные украшения
Происшествия
В Липецкую область заглянет зима
Погода в Липецке
Сваленное ветром дерево упало на автомобиль в 19-м микрорайоне
Происшествия
Выходные в Липецке: привет из 90-х, юбилей знаменитого оркестра и наконец-то пришла зима
Общество
В областной детской больнице приостановлено посещение пациентов
Общество
Красный уровень — отбой, желтый — сохраняется
Происшествия
Читать все
Три водозабора обесточены из-за упавших на линии электропередачи деревьев
Происшествия
Сваленное ветром дерево упало на автомобиль в 19-м микрорайоне
Происшествия
В Ельце ураган повалил новогодние ёлки и повредил праздничные украшения
Происшествия
За предложение взятки инспектору ДПС водитель заплатит штраф — более миллиона
Происшествия
Движимый желанием «подняться на крипте» житель Грязей лишился 700 тысяч рублей
Происшествия
В Липецке продолжается восстановление подачи электроэнергии
Общество
В областной детской больнице приостановлено посещение пациентов
Общество
В управлении парками Ельца предостерегли посетителей об опасности
Общество
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Энергетики «Липецкэнерго» ликвидируют последствия сильного ветра в регионе
Общество
Читать все
Общество
126
44 минуты назад

В районе Сырского Рудника отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 14 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами столкнутся жители Сырского Рудника, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1 по улице Базарной.

Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
0
0
1
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить