В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 14 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами столкнутся жители Сырского Рудника, сообщили в «РВК-Липецк».
Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, переулков Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
