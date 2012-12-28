Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Аудиторы рекомендовали липецкой мэрии избавиться от муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Ноутбук прошёл два дорогих ремонта и остался неисправным: потребителю удалось отсудить более 55 тысяч рублей
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий
В России
17
10 минут назад
Рынок ждет снижения ключевой ставки до 16% в декабре
Рынок ждет снижения ключевой на 0,5 п.п. до 16% по итогам последнего в этом году заседания Центробанка 19 декабря. Из 17 экспертов лишь один предполагает сохранение нынешнего уровня, следует из консенсус-прогноза «Известий».
Дополнительным фактором становится укрепление рубля: с начала ноября он прибавил около 4%, что снижает стоимость импорта и помогает охлаждать инфляционное давление.
Вместе с тем ЦБ сохраняет осторожность из-за ускорения корпоративного кредитования и напряженной ситуации на рынке труда: безработица остается вблизи исторических минимумов, что поддерживает рост зарплат и спроса.
В среднесрочной перспективе регулятор ожидает постепенное снижение ключевой. Согласно прогнозу ЦБ, в 2026 году ее средний уровень составит 13–15%. Эксперты считают, что при отсутствии внешних шоков ставка будет медленно двигаться к диапазону 10–12%, способствующему восстановлению деловой активности.
Комментарии