Происшествия
905
сегодня, 13:28
1
На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском районе достают попавший в ДТП большегруз
Объезд осуществляется по альтернативному участку.
Как рассказали GOROD48 в Госавтоинспекции, на трассе достают попавший в ДТП большегруз — водитель не справился с управлением и съехал в кювет. ДТП произошло ещё несколько дней назад. Авария обошлась без пострадавших — просто достающая грузовик техника сейчас перегораживает дорогу.
Объезд осуществляется по альтернативному участку через село Хлевное с выездом на платный участок в районе села Старое Дубовое. Водителей просят соблюдать осторожность и заблаговременно выбирать альтернативные пути движения.
UPD: По состоянию на 13:35, движение на участке уже открыто.
Комментарии (1)