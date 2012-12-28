Все новости
Мэр Роман Ченцов ушел в отставку
Политика
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Происшествия
Обязанности главы города будет исполнять Светлана Бедрова
Политика
«Не сливайте воду из системы отопления»: версия отсутствия тепла в «Звездном»
Общество
По драке у ТРЦ «Москва» возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Происшествия
Теща против зятя: иск УК «Елецкий микрорайон» к «РВК-Липецк» может рассорить семью
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Общество
Усманцы обнаружили арку эко-тропы спиленной и забили тревогу
Происшествия
На улице Циолковского затопило дом
Общество
Жители двух домов ведрами собирают текущую с крыш воду
Общество
Соседский бык разорвал глаз 45-летнему мужчине
Здоровье
Проректора ЕГУ Евгению Герасимову обвиняют в присвоении 82 450 рублей: дело начал рассматривать суд
Происшествия
Двухлетний ребёнок вдохнул кусочки ореха: левое лёгкое было полностью выключено
Здоровье
Ещё один подъезд затопило на улице Сергея Казьмина
Общество
С крыши на улице Парковой опасно свисает ограждение
Общество
В Липецке эвакуируют автовокзал
Происшествия
На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском районе достают попавший в ДТП большегруз
Происшествия
Грязинец воспользовался незавершённой операцией в банкомате и снял деньги с чужого счёта
Происшествия
В столкновении с «ГАЗом» пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»
Происшествия
Происшествия
905
сегодня, 13:28
1

На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском районе достают попавший в ДТП большегруз

Объезд осуществляется по альтернативному участку.

Сегодня с 13:00 ориентировочно до 13:30 в Хлевенском районе на 448-го по 444-й километр платного участка трассы «Дон» по направлению к Москве в связи с устранением последствий ДТП ограничено движение. Об этом сообщила Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

Как рассказали GOROD48 в Госавтоинспекции, на трассе достают попавший в ДТП большегруз — водитель не справился с управлением и съехал в кювет. ДТП произошло ещё несколько дней назад. Авария обошлась без пострадавших — просто достающая грузовик техника сейчас перегораживает дорогу.

Объезд осуществляется по альтернативному участку через село Хлевное с выездом на платный участок в районе села Старое Дубовое. Водителей просят соблюдать осторожность и заблаговременно выбирать альтернативные пути движения.

UPD: По состоянию на 13:35, движение на участке уже открыто. 
авария
ДТП
0
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
123
8 минут назад
Позорники . что сразу не могли технику предоставить . только и можете деньги собирать с водителей
Ответить
