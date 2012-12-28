На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском районе достают попавший в ДТП большегруз

Объезд осуществляется по альтернативному участку.

Сегодня с 13:00 ориентировочно до 13:30 в Хлевенском районе на 448-го по 444-й километр платного участка трассы «Дон» по направлению к Москве в связи с устранением последствий ДТП ограничено движение. Об этом сообщила Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.Как рассказали GOROD48 в Госавтоинспекции, на трассе достают попавший в ДТП большегруз — водитель не справился с управлением и съехал в кювет. ДТП произошло ещё несколько дней назад. Авария обошлась без пострадавших — просто достающая грузовик техника сейчас перегораживает дорогу.Объезд осуществляется по альтернативному участку через село Хлевное с выездом на платный участок в районе села Старое Дубовое. Водителей просят соблюдать осторожность и заблаговременно выбирать альтернативные пути движения.UPD: По состоянию на 13:35, движение на участке уже открыто.