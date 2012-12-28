Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
сегодня, 14:47
42-летняя хозяйка частного дома самовольно подключилась к газовой сети
Женщину привлекли к ответственности и оштрафовали. А за газ придётся заплатить.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в помещении принадлежащего женщине частного дома было осуществлено самовольное подключение газового оборудования к газораспределительной сети.
Помимо штрафа в 10 тысяч рублей, за три месяца самовольного потребления газа женщине начислен долг в 74,7 тысячи рублей — его взыщут.
