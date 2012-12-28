42-летняя хозяйка частного дома самовольно подключилась к газовой сети

Женщину привлекли к ответственности и оштрафовали. А за газ придётся заплатить.

В Чаплыгинском округе мировой суд привлек 42-летнюю женщину к административной ответственности за самовольное подключение к газовой сети (по части первой статьи 7.19 КоАП РФ) и оштрафовал на 10 000 рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в помещении принадлежащего женщине частного дома было осуществлено самовольное подключение газового оборудования к газораспределительной сети.Помимо штрафа в 10 тысяч рублей, за три месяца самовольного потребления газа женщине начислен долг в 74,7 тысячи рублей — его взыщут.