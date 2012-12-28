Жители двух домов ведрами собирают текущую с крыш воду

В одной из управляющих компаний объяснили, что не чистили крышу, чтобы не повредить кровлю. Во второй — предложили жильцам очистить кровлю от снега самостоятельно.

Сразу несколько квартир на последних этажах дома № 22 в Студенческом городке затопило из-за прохудившейся крыши.— Я с утра уже полведра воды вылила! — рассказала GOROD48 жительница одной из пострадавших квартир Анастасия.Она рассказала, что соседи-мужчины поднимались на крышу и были поражены ее состоянием —«крыша убита в хлам!»По словам липчанки, крыша уже текла — в прошлом году, а этой зимой все повторилось. На крыше полно снега. Нижний слой тает, крыша протекает, а за ней и потолки. Жильцы дома опасаются, что с начавшейся оттепелью будет еще хуже.— Я мать-одиночка, а не электрик. Я боюсь за электропроводку. Даже огнетушитель уже купила! Вдруг пожар будет! Я уже готова заплатить за то, чтобы над моей квартирой перекрыли крышу. В управляющей компании меня не слышат! — жалуется Анастасия.— Ровно неделю назад я проснулась от хлопка. Из люстры текла вода! — добавила ее соседка Наталья.Дом полгода обслуживает управляющая компания «Перспектива». Ее рабочие расстелили на чердаке над залитыми квартирами полиэтилен, поэтому течь в квартирах должна прекратиться. Когда снег растает, а на улице достаточно потеплеет, УК крышу залатает. Чистить крышу от снега сейчас опасно дальнейшим повреждением кровли.— А сейчас как мы жить будем! — недоумевают жильцы.В доме на Московской, 61д вода с крыши дотекла до квартир второго этажа. Жильцы дома атакуют управляющую компанию «Рубин» ежедневно, но ничего вразумительного не услышали.— Мы в управляющую компанию по очереди ходим, каждый день. Мне в последний раз сказали, альпинистов нет, делайте все сами, — рассказала жительница дома Галина.Жильцы скинулись и наняли рабочих для очистки крыши от снега. Однако это временное решение. Дом 1971 года постройки требует капитального ремонта (особенно крыша), а он назначен не ранее чем на 2030 год.Мы попытались связаться с УК «Рубин», но по всем указанным на ее сайте телефонам отвечает робот: «В настоящее время вызов невозможен по техническим причинам».