Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мэр Роман Ченцов ушел в отставку
Политика
Двое детей сломали позвоночники, катаясь на ватрушках
Общество
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Происшествия
Обязанности главы города будет исполнять Светлана Бедрова
Политика
«Не сливайте воду из системы отопления»: версия отсутствия тепла в «Звездном»
Общество
По драке у ТРЦ «Москва» возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Происшествия
Теща против зятя: иск УК «Елецкий микрорайон» к «РВК-Липецк» может рассорить семью
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Общество
Усманцы обнаружили арку эко-тропы спиленной и забили тревогу
Происшествия
Читать все
Обязанности главы города будет исполнять Светлана Бедрова
Политика
Соседский бык разорвал глаз 45-летнему мужчине
Здоровье
Двухлетний ребёнок вдохнул кусочки ореха: левое лёгкое было полностью выключено
Здоровье
Ещё один подъезд затопило на улице Сергея Казьмина
Общество
На улице Циолковского затопило дом
Общество
Жители двух домов ведрами собирают текущую с крыш воду
Общество
Проректора ЕГУ Евгению Герасимову обвиняют в присвоении 82 450 рублей: дело начал рассматривать суд
Происшествия
Грязинец воспользовался незавершённой операцией в банкомате и снял деньги с чужого счёта
Происшествия
С крыши на улице Парковой опасно свисает ограждение
Общество
В столкновении с «ГАЗом» пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»
Происшествия
Читать все
Общество
467
35 минут назад
4

Жители двух домов ведрами собирают текущую с крыш воду

В одной из управляющих компаний объяснили, что не чистили крышу, чтобы не повредить кровлю. Во второй — предложили жильцам очистить кровлю от снега самостоятельно.

Сразу несколько квартир на последних этажах дома № 22 в Студенческом городке затопило из-за прохудившейся крыши.

— Я с утра уже полведра воды вылила! — рассказала GOROD48 жительница одной из пострадавших квартир Анастасия.

Она рассказала, что соседи-мужчины поднимались на крышу и были поражены ее состоянием —«крыша убита в хлам!»

По словам липчанки, крыша уже текла — в прошлом году, а этой зимой все повторилось. На крыше полно снега. Нижний слой тает, крыша протекает, а за ней и потолки. Жильцы дома опасаются, что с начавшейся оттепелью будет еще хуже.

— Я мать-одиночка, а не электрик. Я боюсь за электропроводку. Даже огнетушитель уже купила! Вдруг пожар будет! Я уже готова заплатить за то, чтобы над моей квартирой перекрыли крышу. В управляющей компании меня не слышат! — жалуется Анастасия.

— Ровно неделю назад я проснулась от хлопка. Из люстры текла вода! — добавила ее соседка Наталья.

Дом полгода обслуживает управляющая компания «Перспектива». Ее рабочие расстелили на чердаке над залитыми квартирами полиэтилен, поэтому течь в квартирах должна прекратиться. Когда снег растает, а на улице достаточно потеплеет, УК крышу залатает. Чистить крышу от снега сейчас опасно дальнейшим повреждением кровли.

— А сейчас как мы жить будем! — недоумевают жильцы.

В доме на Московской, 61д вода с крыши дотекла до квартир второго этажа. Жильцы дома атакуют управляющую компанию «Рубин» ежедневно, но ничего вразумительного не услышали.

— Мы в управляющую компанию по очереди ходим, каждый день. Мне в последний раз сказали, альпинистов нет, делайте все сами, — рассказала жительница дома Галина.

Жильцы скинулись и наняли рабочих для очистки крыши от снега. Однако это временное решение. Дом 1971 года постройки требует капитального ремонта (особенно крыша), а он назначен не ранее чем на 2030 год.

Мы попытались связаться с УК «Рубин», но по всем указанным на ее сайте телефонам отвечает робот: «В настоящее время вызов невозможен по техническим причинам».
потоп
крыша
0
1
6
0
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
!
8 минут назад
Наверняка в каждом годовом отчете укашек есть графа «ремонт крыши» с немалой суммой. Надо же как-то отчитываться за положенные в карман деньги. Комфорт-Л всегда так делает.
Ответить
Р
21 минуту назад
Зачем столько управляшек.в каждой владелец, директор. Когда 1-2 тогда и норма
Ответить
...
26 минут назад
Бардак везде. Нет хозяина в городе. отчеты только на бумаге - все хорошо. Плати за кап.ремонт. но крышу ремонтируй за свои деньги - абсурд!!!
Ответить
Р
27 минут назад
Реформа жкх также как и с автобусами. Отдали частникам а те только деньги собирают.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить