У киоскёра нашли 2657 пачек немаркированных сигарет и 461 бутылку левого алкоголя

Он остался без машины и двух миллионов рублей.

Советский районный суд оштрафовал на 2 050 000 рублей 61-летнего липчанина за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий в крупном размере, а также за закупку, хранение, перевозку алкоголя без соответствующей лицензии, в крупном размере (по части пятой статьи 171.1 УК РФ, части первой статьи 171.3 УК РФ). Также у мужчины в доход государства конфискован автомобиль «Лада Гранта», который использовался им для совершения преступлений.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, липчанин купил у неизвестного следствию лица 2657 пачек сигарет и 461 бутылку спиртного на сумму 453 808 рублей и перевез их на своей машине в арендованные гаражи, после чего продавал сигареты и алкоголь в киосках города. Но потом туда нагрянула полиция и изъяла незаконные товары.