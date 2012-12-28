Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
В Липецке возбуждено уголовное дело по факту проведения «РИР Энерго» небезопасных земляных работ
сегодня, 16:19
У киоскёра нашли 2657 пачек немаркированных сигарет и 461 бутылку левого алкоголя
Он остался без машины и двух миллионов рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, липчанин купил у неизвестного следствию лица 2657 пачек сигарет и 461 бутылку спиртного на сумму 453 808 рублей и перевез их на своей машине в арендованные гаражи, после чего продавал сигареты и алкоголь в киосках города. Но потом туда нагрянула полиция и изъяла незаконные товары.
