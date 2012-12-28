На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Без холодной воды из-за ремонтных работ на сетях 13 февраля останутся жители шести улиц, а в микрорайонах с 1 по 12 давление воды при подаче может быть снижено, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 108, 110, 145 по улице Гагарина, № 2 по улице Первомайской, №№ 2, 3, 5, вл. 9, 25, 27, 30, 31, 31 стр.1, 31/2 по улице Карла Маркса, №№ 9, 10 на площади Революции, № 3 на площади Петра Великого, №№ 22а, 23а, 23б по улице Вермишева. Также до завершения ремонтных работ возможно снижение параметров давления холодной воды у потребителей микрорайонов с 1 по 12-й.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.13 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 16:00 обесточат улицу Орловскую.