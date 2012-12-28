Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Общество
389
37 минут назад
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Без холодной воды из-за ремонтных работ на сетях 13 февраля останутся жители шести улиц, а в микрорайонах с 1 по 12 давление воды при подаче может быть снижено, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
13 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 16:00 обесточат улицу Орловскую.
0
0
1
0
1
Комментарии