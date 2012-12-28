Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Общество
Ещё один подъезд затопило на улице Сергея Казьмина
ЖЭК уже работает на месте аварии.
Дом обслуживает управляющая компания ООО «УК ДСК». Как рассказали GOROD48 в управляющей компании, сотрудники ЖЭКа — РСУ №2 уже работают на месте и устраняют порыв.
Напомним, ранее на похожую ситуацию пожаловались из дома №15 по улице Циолковского.
