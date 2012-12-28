Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
В столкновении с «ГАЗом» пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»
За сутки на дорогах области зарегистрированы две дорожные аварии с пострадавшими.
Еще один человек пострадал в Липецке: около трех часов дня на улице Плеханова 46-летний водитель автобуса допустил падение 76-летней пассажирки. Женщина получила травму, и после оказания помощи была отпущена.
