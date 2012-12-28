В столкновении с «ГАЗом» пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»

За сутки на дорогах области зарегистрированы две дорожные аварии с пострадавшими.



12 февраля в Хлевенском районе на подъездной дороге от трассы «Дон» к Липецку столкнулись автомобили «ВАЗ-2109» с 38-летним водителем и «ГАЗ с 50-летним мужчиной за рулем. Водитель «ВАЗа» и его 20-летний пассажир с травмами госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции.Еще один человек пострадал в Липецке: около трех часов дня на улице Плеханова 46-летний водитель автобуса допустил падение 76-летней пассажирки. Женщина получила травму, и после оказания помощи была отпущена.