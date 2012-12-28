Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Происшествия
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Происшествия
Двое детей сломали позвоночники, катаясь на ватрушках
Общество
Мэр Роман Ченцов ушел в отставку
Политика
По драке у ТРЦ «Москва» возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Происшествия
Дело лжеврачей центров «Путь здоровья» и «Асана» передано в суд
Происшествия
«Не сливайте воду из системы отопления»: версия отсутствия тепла в «Звездном»
Общество
Теща против зятя: иск УК «Елецкий микрорайон» к «РВК-Липецк» может рассорить семью
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Общество
Читать все
Мэр Роман Ченцов ушел в отставку
Политика
Обязанности главы города будет исполнять Светлана Бедрова
Политика
На улице Циолковского затопило дом
Общество
Ещё один подъезд затопило на улице Сергея Казьмина
Общество
На улице Механизаторов горел балкон квартиры
Происшествия
Сегодня в Липецке: пятница 13-е, есть ли жизнь после ЗАГСа
Общество
Чаплыгинские Бонни и Клайд вынесли из магазина 18 бутылок алкоголя
Происшествия
Три строения сгорели в Липецкой области за минувшие сутки
Происшествия
В столкновении с «ГАЗом» пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»
Происшествия
В области введен режим воздушной опасности
Происшествия
Читать все
Происшествия
472
45 минут назад

В столкновении с «ГАЗом» пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»

За сутки на дорогах области зарегистрированы две дорожные аварии с пострадавшими. 

12 февраля в Хлевенском районе на подъездной дороге от трассы «Дон» к Липецку столкнулись автомобили «ВАЗ-2109» с 38-летним водителем и «ГАЗ с 50-летним мужчиной за рулем. Водитель «ВАЗа» и его 20-летний пассажир с травмами госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции.

Еще один человек пострадал в Липецке: около трех часов дня на улице Плеханова 46-летний водитель автобуса допустил падение 76-летней пассажирки. Женщина получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

авария
ДТП
0
1
1
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить