Пятница, 13 не стала в Липецкой области днём безбрачия

Но всё же заключать брак в такой «нехороший день» многие побоялись.

Федеральные СМИ пишут, что в пятницу, 13, несмотря на то, что это пятница — традиционный свадебный день — заключать браки никто не решается, и ЗАГСы сегодня простаивают без молодожёнов. Хотя даже пост ещё не начался!По данным GOROD48, в Липецке сегодня был заключён всего один брак — и исключительно по особым обстоятельствам: жених — участник СВО.Во всех районах Липецкой области сегодня расписались всего пять пар.