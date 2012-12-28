Все новости
Общество
366
сегодня, 15:11
2

Пятница, 13 не стала в Липецкой области днём безбрачия

Но всё же заключать брак в такой «нехороший день» многие побоялись.

Федеральные СМИ пишут, что в пятницу, 13, несмотря на то, что это пятница — традиционный свадебный день — заключать браки никто не решается, и ЗАГСы сегодня простаивают без молодожёнов. Хотя даже пост ещё не начался!

По данным GOROD48, в Липецке сегодня был заключён всего один брак — и исключительно по особым обстоятельствам: жених — участник СВО.

Во всех районах Липецкой области сегодня расписались всего пять пар.
ЗАГС
свадьба
0
0
0
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Яков Ляксанч
36 минут назад
13 самый лучший день
Ответить
Елена Занина
45 минут назад
Я вообще заметила, что 13, 15 и 17 число у меня самые удачные в жизни, так что это предрассудки что 13-ое не везучее число, например, в Японии боятся 4-рок.
Ответить
