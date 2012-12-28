Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Проректора ЕГУ Евгению Герасимову обвиняют в присвоении 82 450 рублей: дело начал рассматривать суд
Грязинец воспользовался незавершённой операцией в банкомате и снял деньги с чужого счёта
сегодня, 15:11
Пятница, 13 не стала в Липецкой области днём безбрачия
Но всё же заключать брак в такой «нехороший день» многие побоялись.
По данным GOROD48, в Липецке сегодня был заключён всего один брак — и исключительно по особым обстоятельствам: жених — участник СВО.
Во всех районах Липецкой области сегодня расписались всего пять пар.
