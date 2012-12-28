Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
сегодня, 10:21
На улице Циолковского затопило дом
Весь подъезд в воде.
«Три дня не было отопления, ночью дали: выйти невозможно, как дети пойдут в школу?», — говорилось в обращении в редакцию.
Информацию о трёхдневном отсутствии тепла в доме сразу опровергли и в управляющей компании ООО «УК «Триумф Л», и в «РИР-Энерго». По их информации, тепла не было только один день — 10 февраля.
Как рассказали GOROD48 в управляющей компании «Триумф Л», «РИР-Энерго» предупредило управляющую компанию о проведении 10 февраля ремонта теплотрассы на улице Циолковского и потребовало перекрыть лобовые задвижки — что и было сделано. Но в тот же день работы были завершены и тепло дали. И только сегодня утром — 13 февраля в доме произошёл порыв.
Сейчас в дом поехал главный инженер компании «Триумф Л», причины аварии выясняют.
— Комментировать эту ситуацию не будем, поскольку проблема находится в зоне ответственности управляющей компании, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РИР-Энерго».
