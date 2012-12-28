С пьяной женщины в гостях сняли украшения на 47 520 рублей

Воспользовавшийся моментом мужчина получил 1 год 8 месяцев колонии строгого режима.

Елецкий районный суд приговорил 44-летнего жителя посёлка Ключ Жизни к году и восьми месяцам колонии строгого режима за кражу (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта история произошла вечером 20 апреля прошлого года на улице Вторая Садовая посёлка Ключ Жизни.Женщина была в гостях у знакомого, выпила и уснула на кресле. А тот воспользовался её беспомощным состоянием и снял с неё две цепочки — с крестом с шеи и с подвеской в виде сердца с руки, а также серьгу с левого уха. Всего мужчина украл золотых украшений на 47 520 рублей.Когда женщина проснулась — хозяина дома уже не было. Но в окно она увидела, что тот куда-то побежал. А потом мужчина поехал в Елец и уже на следующий день — 21 апреля сдал украшения общим весом 11,13 грамма в ломбард на улице Радиотехнической за 47 000 рублей, а деньги потратил.Но 3 мая у мужчины проснулась совесть и он сам пришёл домой к женщине просить прощения и чтобы она не писала заявление в полицию. Обещал всё вернуть. Дома, к слову, в это время был муж женщины. Но украшения женщине так и не вернули, а знакомый и вовсе перестал выходить на связь. А 6 июня вор написал в полиции явку с повинной.В суде мужчина вину признал, от дачи показаний против себя отказался. В ходе следствия он рассказывал, что со своей гостьей был знаком больше 20 лет — они дружили и жили недалеко друг от друга. А 20 апреля они вместе отмечали Пасху.Мужчина уже трижды был судим — освободился он только 7 марта 2025 года. Получается, c момента его выхода из колонии до совершения кражи у подруги прошло чуть больше месяца.Решением суда также удовлетворен гражданский иск потерпевшей о возмещении материального ущерба в 47 520 рублей.