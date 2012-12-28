Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Происшествия
сегодня, 14:59
Дело о краже у пассажира такси рюкзака с ноутбуком направлено в суд
45-летнему таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.
— По данным следствия, 18 октября прошлого года водитель ООО «Яндекс Такси», завершив заказ и высадив клиента, обнаружил забытый пассажиром на заднем сиденье «Лады» рюкзак с ноутбуком «Asus», но решил оставить их себе, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Пассажир оценил ущерб в 41 047 рубль и написал заявление в полицию. Кражу раскрыли.
Таксиста теперь ждут суд по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
