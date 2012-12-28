Все новости
Происшествия
377
сегодня, 14:59

Дело о краже у пассажира такси рюкзака с ноутбуком направлено в суд

45-летнему таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.

В Липецке 45-летнего таксиста будут судить по обвинению в краже.

— По данным следствия, 18 октября прошлого года водитель ООО «Яндекс Такси», завершив заказ и высадив клиента, обнаружил забытый пассажиром на заднем сиденье «Лады» рюкзак с ноутбуком «Asus», но решил оставить их себе, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Пассажир оценил ущерб в 41 047 рубль и написал заявление в полицию. Кражу раскрыли.

Таксиста теперь ждут суд по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
