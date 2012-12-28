Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Происшествия
603
39 минут назад
В Липецке эвакуируют автовокзал
Проверяется сообщение о возможном минировании.
«В здании липецкого автовокзала работают экстренные службы. Проверяется сообщение о возможном минировании. Проводится эвакуация», — сообщила пресс-служба мэрии.
