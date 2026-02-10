Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
сегодня, 17:25
По драке у ТРЦ «Москва» возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Участников потасовки допрашивают в следкоме.
Напомним, 10 февраля в редакцию GOROD48 обратилась 21-летняя Василиса. Женщина рассказала, что 8 февраля примерно в 14:30-14:45 у ТРЦ «Москва» на её 27-летнего мужа Александра напала группа молодых людей. Со слов женщины, это были подростки, а конфликт с молодыми людьми начался в туалете торгового центра. Александр сделал компании молодых людей замечание и конфликт продолжился на выходе из торгового центра. В результате Александр и Василиса ушли в ссадинах и с испорченными куртками. Вчера участвовавших в потасовке подростков установили полицейские, сегодня дело было передано в Cледком.
«По данным следствия, трое несовершеннолетних в возрасте 14 и 16 лет, грубо нарушая общественный порядок, оскорбляли посетителей торгово-развлекательного центра, выражались в их адрес нецензурной бранью, высказывали угрозы физической расправы, а также нанесли множественные удары по голове и телу мужчине и его супруге, причинив им телесные повреждения», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
Сейчас участники инцидента допрашиваются следователем регионального управления СК России. Назначены судебные экспертизы.
