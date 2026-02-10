Все новости
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Происшествия
В Тербунском районе похоронили участника СВО
Общество
Два БПЛА сбиты ночью в Липецкой области
Происшествия
Двое детей сломали позвоночники, катаясь на ватрушках
Общество
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Происшествия
Дело лжеврачей центров «Путь здоровья» и «Асана» передано в суд
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Общество
Липчанка фиктивно записала отцами своих детей граждан Афганистана и Индии
Общество
Сегодня в Липецке: бенефис маэстро, грязные танцы и опасная строчка в резюме, из-за которой не примут на работу
Общество
«Учителем года- 2026» в Липецке стала педагог гимназии №29
Общество
«Не сливайте воду из системы отопления»: версия отсутствия тепла в «Звездном»
Общество
По драке у ТРЦ «Москва» возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Происшествия
Теща против зятя: иск УК «Елецкий микрорайон» к «РВК-Липецк» может рассорить семью
Общество
Снега в Липецке — в два раза больше нормы: ждут паводок
Общество
Цены на бензин в Липецкой области замедлили свой рост
Экономика
Усманцы обнаружили арку эко-тропы спиленной и забили тревогу
Происшествия
Потепление заменит в Липецкой области снег на дождь
Погода в Липецке
За припаркованными у липецких контейнерных площадок автомобилями следит ИИ
Общество
Экс-полицейского из Владимира осудили за обман липчанки
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Происшествия
сегодня, 17:25
По драке у ТРЦ «Москва» возбуждено уголовное дело о хулиганстве

Участников потасовки допрашивают в следкоме.

По драке подростков и семейной пары у ТРЦ «Москва» следственный отдел по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц».



Напомним, 10 февраля в редакцию GOROD48 обратилась 21-летняя Василиса. Женщина рассказала, что 8 февраля примерно в 14:30-14:45 у ТРЦ «Москва» на её 27-летнего мужа Александра напала группа молодых людей. Со слов женщины, это были подростки, а конфликт с молодыми людьми начался в туалете торгового центра. Александр сделал компании молодых людей замечание и конфликт продолжился на выходе из торгового центра. В результате Александр и Василиса ушли в ссадинах и с испорченными куртками. Вчера участвовавших в потасовке подростков установили полицейские, сегодня дело было передано в Cледком. 

mt_HBLHsD9Ytlmfr_0HwKXs0aoHdGDy9iqm4TUdxGTJRDkz54OQtN7qK9R8AQMXRXdykLWzkTbamd1XaevaRCYQ_.jpg+2026-02-10-17.30.05.jpg

«По данным следствия, трое несовершеннолетних в возрасте 14 и 16 лет, грубо нарушая общественный порядок, оскорбляли посетителей торгово-развлекательного центра, выражались в их адрес нецензурной бранью, высказывали угрозы физической расправы, а также нанесли множественные удары по голове и телу мужчине и его супруге, причинив им телесные повреждения», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

IMG_8744.jpeg+2026-02-10-17.04.34.jpg

Сейчас участники инцидента допрашиваются следователем регионального управления СК России. Назначены судебные экспертизы.
конфликт
побои
Комментарии (8)

Бабушка
17 минут назад
Подростки в торговые центры ходят стаями, ведут себя вызывающе, матом ругаются, толкают друг друга на людей. Меня пару раз чуть с ног не сбили, я с палкой хожу. Почему родители ими не занимаются? Людям рядом с ними идти страшно.
Гость
18 минут назад
Хорошая новость
Александр Н.
22 минуты назад
Теперь будут слёзы пускать,чтобы простили "герои".
Да
26 минут назад
Даже с одним таким подростком не удастся справиться, ибо находясь под веществами он боли не чувствует. Что ж говорить про толпу таких. Потому их лучше даже не пытаться приструнять. На это есть охрана и полиция.
И
29 минут назад
Где охрана трц Москва, спряталась.
Дед
30 минут назад
Если не придали общественности это дело то спустили бы на тормозах.
Умка
54 минуты назад
Ну по факту все верно, а то ходит гопота, считают себя королями, воспитания вообще 0, просто как беспризорники... Ногами лежачего до пинали в голову, девушке в лицо заехали... Все были дети и одно дело когда ты между собой так себя ведешь, тебе сделали замечание, ты ушёл или подождал когда человек уйдет... А тут просто абы до кого, герои...Конфликт сами спровоцировали, пусть и отвечают!!!
Тимур
сегодня, 17:47
для жесткого воспитания неуправляемых малолеток, нужны Тимур и его команда...
