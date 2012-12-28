Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Происшествия
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Происшествия
Два БПЛА сбиты ночью в Липецкой области
Происшествия
Двое детей сломали позвоночники, катаясь на ватрушках
Общество
Дело лжеврачей центров «Путь здоровья» и «Асана» передано в суд
Происшествия
Липчанка фиктивно записала отцами своих детей граждан Афганистана и Индии
Общество
«Учителем года- 2026» в Липецке стала педагог гимназии №29
Общество
Теща против зятя: иск УК «Елецкий микрорайон» к «РВК-Липецк» может рассорить семью
Общество
По драке у ТРЦ «Москва» возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Происшествия
«Не сливайте воду из системы отопления»: версия отсутствия тепла в «Звездном»
Общество
Читать все
«Не сливайте воду из системы отопления»: версия отсутствия тепла в «Звездном»
Общество
По драке у ТРЦ «Москва» возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Происшествия
За припаркованными у липецких контейнерных площадок автомобилями следит ИИ
Общество
Теща против зятя: иск УК «Елецкий микрорайон» к «РВК-Липецк» может рассорить семью
Общество
Снега в Липецке — в два раза больше нормы: ждут паводок
Общество
Усманцы обнаружили арку эко-тропы спиленной и забили тревогу
Происшествия
Потепление заменит в Липецкой области снег на дождь
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Общество
В области введен режим воздушной опасности
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
420
сегодня, 20:26
1

Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники

Сегодня, 12 февраля, в суд поступило дело воронежца, которого обвиняют в убийстве москвичей из-за квартир, полицейские завершили расследование дела центров здоровья, и врачи рассказали о травмах детей, которые катались на ватрушках.

В областном суде с участием присяжных заседателей скоро будет рассматриваться дело 51-летнего воронежца, обвиняемого в  организации убийства двух москвичей, для завладения их квартирами.

Убийства были совершены в Усманском округе Липецкой области, поэтому делом предстоит заняться липецким судьям.

По данным следствия, один из асоциальных владельцев недвижимости был задушен, второй — закопан заживо. А их квартиры продали. Черных риэлторов было несколько. Остальные либо уже осуждены, либо находятся в розыске. Некоторые из них заключили соглашение со следствием.

«Вот как бывает, заживо это с особой жёсткостью, обалдеть, на пожизненное их», — написал Зяблый.

«А ведь одиноких людей много, и за каждым скоро будет охота. Страшно в кого превращается человек при неуемной жаждой наживы?», — добавил Житель.

Дело пятерых лжеврачей центра «Путь здоровья» он же «Асана» передано в суд. В центре, который работал на бульваре Шубина и на улице Гоголя, клиентам ставили выдуманные диагнозы, а потом убеждали тратить деньги на лечение инновационным оборудованием. Пострадавших — 89 , их общий ущерб составил  18,8 миллиона рублей.


Во время обысков в медцентре изъяли в том числе и так называемый квантовый магнитно-резонансный анализатор, с помощью которого пациентам ставили сомнительные диагнозы — этот прибор вообще не относятся к категории медицинского оборудования.

Добавим, что в Липецке ранее действовал медцентр «17 Правил», его организаторы получили от  трех до пяти лет колонии.

И еще о криминальных новостях. В Липецке будут судить 39-летнего москвича — организатора незаконной миграции через оформление фиктивного отцовства и его сообщницу — 27-летнюю липчанку, которая записывала иностранцев отцами своих детей. Интересно, что обещанных денег за свои услуги женщина так и не получила.

«Теперь пусть алименты платят, раз отцами стали», — предложил Василий.

«А это законно? И может ли такому фиктивному папаше взбрести в голову увезти ребенка с собой на родину? Ну так, для коллекции», — уточнила Тыква.

«Это ещё не полет. У меня родственница от одних беременела, другим предъявляла, и ведь никто не догадался генетическую экспертизу сделать», — рассказал Ну.

Становлянскому районному суду предстоит рассмотреть нелепое дело о  синем тракторе. Пьяный тракторист, желая подработать на покупку спиртного, угнал трактор. Причем на дело пошел с пьяным товарищем, который выпал из кабины и погиб под колесами трактора.

Угонщику грозит до 12 лет лишения свободы.

Экс-полицейского из Владимира осудили за  обман липчанки. Он пообещал женщине, что приостановит поиски ее сына, объявленного в федеральный розыск,  за 90 000 рублей. Женщина дала ему деньги, но розыск не остановился.

Материалы по драке с подростками в ТРЦ «Москва» переданы в региональный следком. Это дело придала огласке липчанка, которая вместе с мужем пострадала от троих подростков. Как это было, можно посмотреть на видео. Вечером стало известно, что следком возбудил уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц.


Имейте в виду, что теперь даже у туалетах установлены видеокамеры, хорошо хоть не в самих кабинках.

«Эта гопота обнаглела в край. Что значит на видео видно, кто является зачинщиком? На видео видно, что мужчина заходит в туалет, никого не трогает, а эти «дети» ведут себя как дикие. Скорее всего он им сделал замечание, а далее это просто беспредел. Особенно удивляет равнодушие людей, которые находились рядом», — написала Липчанка, посмотрев видеозапись.

За последние пять дней в травмпункт областной детской больницы обратились около 400 детей с различными травмами. 19 детей пострадали при катании с горок, двое — 9-летняя девочка и 12-летний мальчик получили компрессионные переломы. Врачи настоятельно не рекомендуют кататься на ватрушках — они неуправляемы и  очень опасны.

«Смотрела видео о том как получают травмы на ватрушках, очень страшно. Их давно нужно запретить продавать», — подтвердила Гостья.

«Выросли всём двором на горке в Верхнем парке. И ничего подобного не было», — удивилась Такса глубоководная.

«Потому что катались на безопасных картонках», — ответила Юлия.

Завтра в Липецке, потеплеет  до +3 градусов. Выходя из дома захватите зонтик, возможен небольшой дождь, и смотрите под ноги, ожидается гололед.

Из-за перепадов погоды липчане сегодня снова видели  гало.



А спасатели уже начали готовиться к  паводку. Снега много, поэтому ожидают и много воды. О том, как подтапливало Липецкую область по весне, можно почитать здесь. Последний серьезный паводок в регионе случился в 2023 году.
вечЁрка
убийство
мошенничество
ватрушки
0
1
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья1
45 минут назад
Горки и опасные ватрушки- надо учитывать протяженность спуска на горке , опасность , скорсть. На картонках катались в логах ,но выбирали небольшие и не скоростные спуски. Во дворе на ледовой горке катайтесь!!!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить