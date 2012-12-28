Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники

Сегодня, 12 февраля, в суд поступило дело воронежца, которого обвиняют в убийстве москвичей из-за квартир, полицейские завершили расследование дела центров здоровья, и врачи рассказали о травмах детей, которые катались на ватрушках.