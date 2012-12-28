Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
сегодня, 20:26
Сегодня, 12 февраля, в суд поступило дело воронежца, которого обвиняют в убийстве москвичей из-за квартир, полицейские завершили расследование дела центров здоровья, и врачи рассказали о травмах детей, которые катались на ватрушках.
Убийства были совершены в Усманском округе Липецкой области, поэтому делом предстоит заняться липецким судьям.
По данным следствия, один из асоциальных владельцев недвижимости был задушен, второй — закопан заживо. А их квартиры продали. Черных риэлторов было несколько. Остальные либо уже осуждены, либо находятся в розыске. Некоторые из них заключили соглашение со следствием.
«Вот как бывает, заживо это с особой жёсткостью, обалдеть, на пожизненное их», — написал Зяблый.
«А ведь одиноких людей много, и за каждым скоро будет охота. Страшно в кого превращается человек при неуемной жаждой наживы?», — добавил Житель.
Дело пятерых лжеврачей центра «Путь здоровья» он же «Асана» передано в суд. В центре, который работал на бульваре Шубина и на улице Гоголя, клиентам ставили выдуманные диагнозы, а потом убеждали тратить деньги на лечение инновационным оборудованием. Пострадавших — 89 , их общий ущерб составил 18,8 миллиона рублей.
Во время обысков в медцентре изъяли в том числе и так называемый квантовый магнитно-резонансный анализатор, с помощью которого пациентам ставили сомнительные диагнозы — этот прибор вообще не относятся к категории медицинского оборудования.
Добавим, что в Липецке ранее действовал медцентр «17 Правил», его организаторы получили от трех до пяти лет колонии.
И еще о криминальных новостях. В Липецке будут судить 39-летнего москвича — организатора незаконной миграции через оформление фиктивного отцовства и его сообщницу — 27-летнюю липчанку, которая записывала иностранцев отцами своих детей. Интересно, что обещанных денег за свои услуги женщина так и не получила.
«Теперь пусть алименты платят, раз отцами стали», — предложил Василий.
«А это законно? И может ли такому фиктивному папаше взбрести в голову увезти ребенка с собой на родину? Ну так, для коллекции», — уточнила Тыква.
«Это ещё не полет. У меня родственница от одних беременела, другим предъявляла, и ведь никто не догадался генетическую экспертизу сделать», — рассказал Ну.
Становлянскому районному суду предстоит рассмотреть нелепое дело о синем тракторе. Пьяный тракторист, желая подработать на покупку спиртного, угнал трактор. Причем на дело пошел с пьяным товарищем, который выпал из кабины и погиб под колесами трактора.
Угонщику грозит до 12 лет лишения свободы.
Экс-полицейского из Владимира осудили за обман липчанки. Он пообещал женщине, что приостановит поиски ее сына, объявленного в федеральный розыск, за 90 000 рублей. Женщина дала ему деньги, но розыск не остановился.
Материалы по драке с подростками в ТРЦ «Москва» переданы в региональный следком. Это дело придала огласке липчанка, которая вместе с мужем пострадала от троих подростков. Как это было, можно посмотреть на видео. Вечером стало известно, что следком возбудил уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц.
Имейте в виду, что теперь даже у туалетах установлены видеокамеры, хорошо хоть не в самих кабинках.
«Эта гопота обнаглела в край. Что значит на видео видно, кто является зачинщиком? На видео видно, что мужчина заходит в туалет, никого не трогает, а эти «дети» ведут себя как дикие. Скорее всего он им сделал замечание, а далее это просто беспредел. Особенно удивляет равнодушие людей, которые находились рядом», — написала Липчанка, посмотрев видеозапись.
За последние пять дней в травмпункт областной детской больницы обратились около 400 детей с различными травмами. 19 детей пострадали при катании с горок, двое — 9-летняя девочка и 12-летний мальчик получили компрессионные переломы. Врачи настоятельно не рекомендуют кататься на ватрушках — они неуправляемы и очень опасны.
«Смотрела видео о том как получают травмы на ватрушках, очень страшно. Их давно нужно запретить продавать», — подтвердила Гостья.
«Выросли всём двором на горке в Верхнем парке. И ничего подобного не было», — удивилась Такса глубоководная.
«Потому что катались на безопасных картонках», — ответила Юлия.
Завтра в Липецке, потеплеет до +3 градусов. Выходя из дома захватите зонтик, возможен небольшой дождь, и смотрите под ноги, ожидается гололед.
Из-за перепадов погоды липчане сегодня снова видели гало.
А спасатели уже начали готовиться к паводку. Снега много, поэтому ожидают и много воды. О том, как подтапливало Липецкую область по весне, можно почитать здесь. Последний серьезный паводок в регионе случился в 2023 году.
