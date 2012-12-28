«Лада» сбила велосипедиста: спустя год и восемь месяцев дело дошло до суда

Велосипедист получил тяжёлые травмы.

В Добринском округе направлено в суд уголовное дело 62-летнего водителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (по части первой статьи 264 УК РФ).— По данным следствия, 26 мая 2024 года водитель автомобиля «Лада-212140», двигаясь в направлении села Новопетровка Добринского района, нарушил правила дорожного движения и сбил двигавшегося по правому краю проезжей части велосипедиста. В результате здоровью велосипедиста был причинён тяжкий вред, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры.Водителю грозит до двух лет лишения свободы с лишением прав на срок до трех лет.