сегодня, 16:18
«Лада» сбила велосипедиста: спустя год и восемь месяцев дело дошло до суда
Велосипедист получил тяжёлые травмы.
— По данным следствия, 26 мая 2024 года водитель автомобиля «Лада-212140», двигаясь в направлении села Новопетровка Добринского района, нарушил правила дорожного движения и сбил двигавшегося по правому краю проезжей части велосипедиста. В результате здоровью велосипедиста был причинён тяжкий вред, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры.
Водителю грозит до двух лет лишения свободы с лишением прав на срок до трех лет.
