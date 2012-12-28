Все новости
Здоровье
970
сегодня, 11:51
7

Соседский бык разорвал глаз 45-летнему мужчине

Глаз врачам удалось сохранить.

Соседский бык разорвал глаз 45-летнему жителю Липецкой области. Мужчине диагностировали тяжелейшую травму: контузию с разрывом глазного яблока.

Как рассказали GOROD48 в Липецком областном клиническом центре, ситуация осложнялась тем, что в больницу пострадавший обратился не сразу, а только спустя три дня после получения травмы. 

«Операцию провела опытный специалист, врач-офтальмолог Марина Доминюк. Благодаря ее профессионализму глаз был сохранен, что уже является большой победой»,  — сообщила региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.

IMG_8889.jpeg

Сейчас мужчина уже выписан из больницы и находится на этапе восстановления, врачи выражают надежду на улучшение его зрения.
медицина
врач
0
7
0
9
0

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
...
39 минут назад
А соседа за быка накажут?
Ответить
алкаш
13 минут назад
быка на мясо, соседа - под арест
Ответить
Ау
40 минут назад
"Юмористы", не дразните Судьбу....Мы все под Богом ходим...
Ответить
Анимал Планет
54 минуты назад
Жалко бычка ! Люди стали злые. А могли бы забрать бычка к себе домой пожить.
Ответить
ЛЁХА
58 минут назад
А НЕФИГ БЫЛО ПОДГЛЯДЫВАТЬ...
Ответить
Доярка с хацапетовки
сегодня, 12:08
Подоить хотел
Ответить
нквд
сегодня, 11:59
А дальнейшая судьба бычка ?
Ответить
