Здоровье
970
сегодня, 11:51
7
Соседский бык разорвал глаз 45-летнему мужчине
Глаз врачам удалось сохранить.
Как рассказали GOROD48 в Липецком областном клиническом центре, ситуация осложнялась тем, что в больницу пострадавший обратился не сразу, а только спустя три дня после получения травмы.
«Операцию провела опытный специалист, врач-офтальмолог Марина Доминюк. Благодаря ее профессионализму глаз был сохранен, что уже является большой победой», — сообщила региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.
Сейчас мужчина уже выписан из больницы и находится на этапе восстановления, врачи выражают надежду на улучшение его зрения.
