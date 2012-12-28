Соседский бык разорвал глаз 45-летнему мужчине

Глаз врачам удалось сохранить.

Соседский бык разорвал глаз 45-летнему жителю Липецкой области. Мужчине диагностировали тяжелейшую травму: контузию с разрывом глазного яблока.Как рассказали GOROD48 в Липецком областном клиническом центре, ситуация осложнялась тем, что в больницу пострадавший обратился не сразу, а только спустя три дня после получения травмы.«Операцию провела опытный специалист, врач-офтальмолог Марина Доминюк. Благодаря ее профессионализму глаз был сохранен, что уже является большой победой», — сообщила региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.Сейчас мужчина уже выписан из больницы и находится на этапе восстановления, врачи выражают надежду на улучшение его зрения.