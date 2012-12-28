Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Проректора ЕГУ Евгению Герасимову обвиняют в присвоении 82 450 рублей: дело начал рассматривать суд
Грязинец воспользовался незавершённой операцией в банкомате и снял деньги с чужого счёта
Происшествия
227
39 минут назад
1
Сбивший двух женщин с детьми пьяный водитель получил три года колонии-поселения
Здоровью одной женщины был причинен тяжкий вред.
Об этом ДТП мы уже рассказывали. Вечером 7 января прошлого года на тот момент 42-летний уже лишенный водительских прав мужчина вновь сел пьяным за руль автомобиля «Форд Мондео» и в 17:20 на улице Калинина в Чаплыгине сбил двух женщин-пешеходов с детьми 11 лет и четырех месяцев. 60-летняя и 35-летняя женщины шли по краю проезжей части попутно движению автомобиля. 35-летняя женщина получила получила открытую черепно-мозговую травму и другие многочисленные увечья, её здоровью был причинён тяжкий вред. Дети не пострадали, но доставлялись в больницу для осмотра.
За три с половиной месяца до этого ДТП — 20 сентября 2024 года мужчину лишили водительских прав за пьяную езду. Но уже в январе он вновь сел пьяным за руль и устроил серьезное ДТП.
В день аварии к мужчине пришел его друг, с которым они жарили шашлыки и выпивали. Когда охмелевший гость стал собираться домой, хозяин дома попросил его остаться и продолжить пикник, пообещав довезти домой, на что тот согласился. Потом пьяный мужчина на своем автомобиле повез товарища домой, но на одном из участков дороги отвлекся и сбил пешеходов.
0
0
1
2
0
Комментарии (1)