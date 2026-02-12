Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Общество
298
30 минут назад
2
«Не сливайте воду из системы отопления»: версия отсутствия тепла в «Звездном»
При попытке спустить воздух из системы, в ней критически понизилось давление.
«Кто-то из жителей верхних этажей решил, чтобы нагрев проходил быстрее, нужно по старинке стравить воздух из батареи. Однако не был учтен тот факт, что котельная современная, с открытой системой циркуляции и воздуха в ней быть не может — только вода. Такие необдуманные действия привели к тому, что давление в системе, а, соответственно, и во всей котельной вновь понизилось и верхние этажи этих шести домов остаются без тепла», — рассказали GOROD48 в администрации города.
Жильцво домов на улицах Казьмина, 1, 1а, 4 и по ул. Музыки, 2, 4 и 5 просят не сливать возду.
«Сейчас специалисты управляющих компаний и ресурсоснабжабщей организации проводят регулировку системы отопления, чтобы выровнять давление», — добавили в администрации Липецка.
1
0
0
1
3
Комментарии (2)