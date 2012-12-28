«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Сегодня, 1 декабря, появилось видео ДТП, во время которого автомобиль снес пешеходов, врачи лечат девочку, упавшую с лошади, и синоптики рассказали, когда наступит климатическая зима.
Сегодня мы опубликовали видео этой аварии. Несмотря на жесткие кадры, сбитым мужчине и женщине госпитализация не потребовалась, их отправили на амбулаторное лечение. Прямо, в рубашках родились!
«Проехала на капоте, если все хорошо, второй день рождения!» — написала Жуть.
«Если повнимательнее посмотреть то видно, как «Рено» срезала белая «Гранта», — сообщил 001.
Накануне в парке Победы с лошади упала 10-летняя девочка. Падая она ударилась о дерево. Врачи диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга и ушибы.
Случилось все неожиданно, животное вдруг взбрыкнуло, у него съехало седло. А потом лошадь убежала в парк. Хозяйка животного Ольга говорит, что 15 лет возит детей, но подобное случилось впервые. Ольга тоже переживает и готова компенсировать семье девочки материальный ущерб.
«Седло не должно съезжать под пузо, значить плохо застегнули», — считает 1.
«Девочке скорейшего выздоровления и восстановления! Хочется поддержать и Ольгу. Понимаю ее переживания, хочется отметить, что она всегда очень внимательно и ответственно относится к безопасности детей, всегда следит, чтобы дети правильно обращались с животными. Здесь, видимо, какое-то роковое стечение обстоятельств», — встала на защиту владельцы лошади Екатерина.
«Очень сочувствую родителям девочки, мы свою дочь начали катать на лошадях в парке Победы, когда ей еще года не было, сейчас ей 9 лет. За это время ничего никогда не случалось. Поэтому напоминает какое-то паршивое стечение обстоятельств», — добавила Татьяна.
«И зачем эта конюшня в парке? Сплошной запах, навоз и неприятности», — возмущается сельпарк.
Мать другого травмированного ребенка отсудила у елецкой негосударственной гимназии «Альтернатива» 123 100 рублей. Компенсацию материального и морального ущерба выплатили за отколовшийся зуб сына. Мальчик играл на перемене, упал и повредил зуб.
Сегодня наступила календарная зима. Но климатическая не торопится, хотя в нашей полосе она настает, как правило, еще в середине ноября. Именно тогда температура снижается до устойчивых минусовых значений, а землю покрывает снег. Но ничего подобного сейчас не наблюдается.
В лучшем случае синоптики ждут наступление климатической зимы к середине декабря.
Декабрь, скорее всего, будет довольно теплым. А в январе и феврале прогнозируются оттепели, хотя и не исключены 20 градусные морозы. Тем более, что на рябинах полно ягод, а это, по народным приметам, к суровой зиме.
«Как это зима приходит в середине ноября? Вот уже несколько лет, если Новый год встречаем со снегом это хорошо! А то чаще без снега», — поделился наблюдениями Н.
«Лучше уж без снега, так хоть чисто, а то посыпают дрянью какой-то, и будет грязища как всегда», — считает Гость.
«Очень хочется настоящую зиму! Это так прекрасно! Снег и мороз! Зимушка-зима, где ты?» — позвал Гость53.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от 0 до +2 градусов.
