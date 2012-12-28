Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег

Сегодня, 1 декабря, появилось видео ДТП, во время которого автомобиль снес пешеходов, врачи лечат девочку, упавшую с лошади, и синоптики рассказали, когда наступит климатическая зима.