Общество
87
9 минут назад

Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег

Сегодня, 1 декабря, появилось видео ДТП, во время которого автомобиль снес пешеходов, врачи лечат девочку, упавшую с лошади, и синоптики рассказали, когда наступит климатическая зима.

Накануне вечером на улице Катукова произошла авария серьезная авария: 39-летний водитель «Рено-Меган» сначала сбил стоящих перед светофором 60-летнюю женщину и 33-летнего мужчину, а потом вылетел на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранту», водитель которой тоже пострадал.

Сегодня мы опубликовали видео этой аварии. Несмотря на жесткие кадры, сбитым мужчине и женщине госпитализация не потребовалась, их отправили на амбулаторное лечение. Прямо, в рубашках родились!

«Проехала на капоте, если все хорошо, второй день рождения!» — написала Жуть.

«Если повнимательнее посмотреть то видно, как «Рено» срезала белая «Гранта», — сообщил 001.

Накануне в парке Победы с лошади упала 10-летняя девочка. Падая она ударилась о дерево. Врачи диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга и ушибы.

Случилось все неожиданно, животное вдруг взбрыкнуло, у него съехало седло. А потом лошадь убежала в парк. Хозяйка животного Ольга говорит, что 15 лет возит детей, но подобное случилось впервые. Ольга тоже переживает и готова компенсировать семье девочки материальный ущерб.

«Седло не должно съезжать под пузо, значить плохо застегнули», — считает 1.

«Девочке скорейшего выздоровления и восстановления! Хочется поддержать и Ольгу. Понимаю ее переживания, хочется отметить, что она всегда очень внимательно и ответственно относится к безопасности детей, всегда следит, чтобы дети правильно обращались с животными. Здесь, видимо, какое-то роковое стечение обстоятельств», — встала на защиту владельцы лошади Екатерина.

«Очень сочувствую родителям девочки, мы свою дочь начали катать на лошадях в парке Победы, когда ей еще года не было, сейчас ей 9 лет. За это время ничего никогда не случалось. Поэтому напоминает какое-то паршивое стечение обстоятельств», — добавила Татьяна.

«И зачем эта конюшня в парке? Сплошной запах, навоз и неприятности», — возмущается сельпарк.

Мать другого травмированного ребенка отсудила у елецкой  негосударственной гимназии «Альтернатива» 123 100 рублей. Компенсацию материального и морального ущерба выплатили за отколовшийся зуб сына. Мальчик играл на перемене, упал и повредил зуб.

Сегодня наступила календарная зима. Но климатическая не торопится, хотя в нашей полосе она настает, как правило, еще в середине ноября. Именно тогда температура снижается до устойчивых минусовых значений, а землю покрывает снег. Но ничего подобного сейчас не наблюдается.

В лучшем случае синоптики ждут наступление климатической зимы к середине декабря.

Декабрь, скорее всего, будет довольно теплым. А в январе и феврале прогнозируются оттепели, хотя и не исключены 20 градусные морозы. Тем более, что на рябинах полно ягод, а это, по народным приметам, к суровой зиме. 

«Как это зима приходит в середине ноября? Вот уже несколько лет, если Новый год встречаем со снегом это хорошо! А то чаще без снега», — поделился наблюдениями Н.

«Лучше уж без снега, так хоть чисто, а то посыпают дрянью какой-то, и будет грязища как всегда», — считает Гость.

«Очень хочется настоящую зиму! Это так прекрасно! Снег и мороз! Зимушка-зима, где ты?» — позвал Гость53.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от 0 до +2 градусов.
